Immo lab rozpoczął współpracę z Ryszardem Kulczykiem. Objął stanowisko Business Development Partnera i będzie odpowiedzialny za rozwój firmy w zakresie projektów kapitałowych oraz gruntów i projektów inwestycyjnych.

- Ogromnie cieszy mnie fakt, że do naszego zespołu dołącza Ryszard, osoba z ugruntowaną wiedzą i doświadczeniem, a także energią do działania, która jest spójna z immo lab. Nieustannie stawiamy na dynamiczny rozwój, a celem nadrzędnym naszych działań jest zapewnianie klientom wszechstronnego wsparcia w prowadzonych przez nas projektach. Budujemy zespół w oparciu o kompetencje, a Ryszard będzie jego mocnym filarem. Witamy go na pokładzie - skomentował Daniel Puchalski, partner zarządzający i współzałożyciel immo lab.

Ryszard Kulczyk od wielu lat związany jest z rynkiem nieruchomości oraz branżą finansową. Posiada państwową licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz bogate doświadczenie w największych korporacjach finansowych. Pełnił funkcje prezesa zarządu w kilku spółkach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami komercyjnymi i pośrednictwa finansowego. Na swoim koncie ma organizację licznych konferencji o tematyce prawnej, finansowej oraz inwestowania w nieruchomości. Jest certyfikowanym mediatorem w sprawach gospodarczych.

- Praca w dynamicznym, nowoczesnym środowisku jakim jest immo lab, daje mi ogromną satysfakcję. Jest to zespół z ogromnym potencjałem i jestem przekonany, że będzie miał duży wpływ na rynek nieruchomości komercyjnych. W obecnej sytuacji makroekonomicznej ten sektor jest nieprzewidywalny, a klientom potrzebne jest doradztwo na najwyższym poziomie, ale jednocześnie z nieszablonowym podejściem. Taki standard prezentuje immo lab, dlatego też z największą przyjemnością dołączam do agencji - mówi Ryszard Kulczyk.

Firma immo lab powstała w styczniu 2021 roku. Współzałożycielem jest Daniel Puchalski, który wcześniej, przez kilkanaście lat był związany z międzynarodowymi agencjami doradczymi – Colliers International, JLL i Knight Frank. Zespół zasilają najlepsi eksperci rynkowi, czego potwierdzeniem jest dołączenie do grona partnerów firmy Ryszarda Kulczyka.

Agencja specjalizuje się w strategicznym doradztwie w obszarze gruntów inwestycyjnych dla sektora logistycznego i przemysłowego, usług, segmentu biurowego, handlowego, mieszkaniowego i PRS oraz pośredniczy w transakcjach kapitałowych. Do tej pory zrealizowała 12 dużych transakcji inwestycyjnych i leasingowych w największych polskich miastach jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice, Łódź i Gdańsk, o łącznej powierzchni ponad miliona metrów kwadratowych i wartości ponad 370 milionów złotych. W 2022 roku eksperci immo lab odpowiadali za doradztwo i negocjacje przy dwóch dużych inwestycjach z sektora PRS.

