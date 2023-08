Savills Investment Management, międzynarodowy menedżer inwestycyjny działający na rynku nieruchomości komercyjnych, powołał Apwinder Foster na stanowisko Global Head of Strategy and Client Capital.

W nowej roli Apwinder Foster będzie koordynowała globalne podejście do działań z zakresu kontaktów z klientami.

Także strategię produktową Savills IM.

Pracę na nowo utworzonym stanowisku, które będzie bezpośrednio podlegać Alexowi Jeffreyowi, Global CEO w Savills IM, rozpocznie natychmiast.

Apwinder Foster posiada duże doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych: niegdyś była dyrektor operacyjną, a ostatnio dyrektor ds. strategii produktowej w DRC Savills Investment Management, czyli spółce Savills IM specjalizującej się w inwestycjach w finansowanie dłużne zabezpieczone nieruchomościami.

Od 2015 roku, kiedy dołączyła do zespołu DRC Savills Investment Management, Apwinder Foster odegrała kluczową rolę w instytucjonalizacji tej platformy inwestycyjnej przed jej sprzedażą na rzecz Savills IM w 2018 r. Zajmowała się także relacjami kapitałowymi z klientami i opracowywaniem strategii produktowych. Wcześniej pracowała jako dyrektor finansowa w Kennedy Wilson Europe, gdzie odegrała ważną rolę w rozwijaniu firmy od poziomu niemal start-upu w roku 2011 do spółki wchodzącej w skład FTSE 250 (indeks akcji Financial Times-Stock Exchange 250) w roku 2014.

Zajmowała również stanowiska kierownicze w Deutsche Bank’s Real Estate Special Situations Group oraz w Merrill Lynch Real Estate Finance.

Jako Global Head of Strategy and Client Capital w Savills IM, Apwinder Foster będzie odpowiedzialna za realizację strategicznych priorytetów firmy i stałe poszukiwanie okazji inwestycyjnych, zarówno w przypadku wspólnych inwestycji w fundusze, jak i pojedynczych mandatów. Jej zakres kompetencji będzie obejmował wszystkie regiony, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji typu core, core-plus i value-add w kluczowych segmentach, takich jak sektor living, obiekty produkcyjne i logistyczne oraz finansowanie dłużne zabezpieczone nieruchomościami. Będzie także odpowiedzialna za rozwijanie wdrożonego niedawno przez Savills IM programu Impact Strategy.

Ponadto, Apwinder Foster będzie nadal nadzorowała globalne inicjatywy DRC Savills Investment Management w zakresie pozyskiwania funduszy. Jest to szczególnie istotne, ponieważ inwestycje dłużne zyskują stale na atrakcyjności jako klasa aktywów dla klientów Savills IM na całym świecie.

Apwinder Foster będzie również ściśle współpracowała z Emily Hamilton, Head of ESG w Savills IM, wspierając ją w kształtowaniu podejścia firmy do kwestii ESG i działając na rzecz zagwarantowania, aby podstawowe wartości, takie jak różnorodność, sprawiedliwość i włączanie grup interesariuszy oraz świadomość realnego wpływu na rzeczywistość zachowały kluczowe znaczenie dla strategii i tożsamości kulturowej firmy.

Z przyjemnością informujemy o awansie Apwinder Foster na nowe stanowisko. Ogromnie się cieszę, że będę mógł bliżej z nią współpracować, aby skutecznie wykorzystać dynamikę, jaką obecnie widzimy na rynku i nadal oferować naszym klientom na całym świecie najwyższej jakości usługi - mówi Alex Jeffrey, Global Chief Executive Officer, Savills Investment Management.

- Jestem bardzo zadowolona z możliwości objęcia nowej roli. Tym bardziej, że następuje to w momencie, w którym oczekuje się, że sektor nieruchomości będzie ewoluował i zmieniał się - mówi Apwinder Foster, nowa Global Head of Strategy and Client Capital, Savills Investment Management.

- Jako uznany na całym świecie menedżer inwestycyjny mamy szczególnie dobrą pozycję, aby stać się partnerem dla klientów poszukujących atrakcyjnych okazji inwestycyjnych w kolejnym etapie cyklu koniunkturalnego na rynku nieruchomości- dodała.

