Do głównych zadań Tomasza należeć będzie poszukiwanie możliwości usprawnienia bieżącej pracy firmy poprzez wykorzystanie najnowszych technologii, a także poszerzanie usług dla klientów o rozwiązania z zakresu proptechu (termin powstały w wyniku połączenie angielskich słów oznaczających nieruchomości i technologie).

Tomasz Buda dotychczas zajmował w Savills pozycję starszego analityka biznesowego i architekta baz danych. W czasie pracy na tym stanowisku przyczynił się m.in. do wdrożenia jednego z najnowocześniejszych na polskim rynku narzędzi IT automatyzujących procesy związane z wyceną nieruchomości. Przed dołączeniem do Savills pracował w mBanku, gdzie brał udział m.in. w projektowaniu systemów do udzielania kredytów hipotecznych, a wcześniej był związany z firmą Inekon Systems, w której programował narzędzia z zakresu business inteligence (analityka biznesowa). Tomasz jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku informatyka i zarządzanie.

- Proptech stał się ostatnio modnym pojęciem. Biorąc jednak pod uwagę tempo rozwoju technologicznego innych gałęzi gospodarki można odnieść wrażenie, że nieruchomości pozostają na wielu polach nieco w tyle pod względem nowoczesnych rozwiązań. Tym bardziej cieszę się, że po tym jak podjęliśmy decyzję o położeniu większego nacisku na innowacje możemy powierzyć to zadanie ekspertowi, który jest praktykiem. Tomasz doskonale rozumie techniczne aspekty poszczególnych rozwiązań i potrafi ocenić ich faktyczną przydatność, zarówno dla Savills jak i dla naszych klientów – powiedział Kamil Kowa, członek zarządu i dyrektor działu Corporate Finance & Valuation w Savills Polska.

Globalnie Savills stawia na proptech od wielu lat. Autorem jednego z innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych przez firmę jest jej pracownik. Dwa lata temu stworzył on platformę Workthere, która pomaga najemcom znaleźć elastyczną powierzchnię biurową w coworkach i biurach serwisowanych. Savills korzysta również z narzędzia Knowledge Cubed, które pomaga korporacyjnym najemcom zarządzać ich portfelem nieruchomości. Ponadto doradca inwestuje w proptechowe startupy. Przykładem jest firma VU.CITY, która wykorzystuje grafikę komputerową (technologia CGI) do tworzenia trójwymiarowych modeli budynków i całych miast oraz narzędzie iCondo, które pomaga zarządzać apartamentami na wynajem.

W wyniku utworzenia stanowiska menadżera ds. innowacji Savills Polska planuje analizować możliwości implementacji na polskim rynku wybranych międzynarodowych narzędzi, jak i opracowywać lokalne rozwiązania z zakresu proptechu.