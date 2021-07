Savills wzmacnia dział biurowy i magazynowy

Międzynarodowa firma doradcza Savills wzmacnia dział powierzchni biurowych, do którego dołączył Marcin Sabowicz oraz zespół powierzchni magazynowych i przemysłowych, który zasilił Adam Włochyński.

Marcin Sabowicz objął stanowisko dyrektora (Associate Director) w zespole reprezentacji najemcy w dziale powierzchni biurowych. Będzie odpowiedzialny m.in. za rozwijanie współpracy z międzynarodowymi klientami korporacyjnymi. Marcin posiada ponad 13-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. W trakcie swojej kariery doradzał w transakcjach najmu o łącznej powierzchni ponad 60 000 m kw. Do Savills dołączył z Reina Company. Wcześniej przez ponad siedem lat pracował w Colliers International. Specjalizuje się w doradztwie dla najemców biurowych, ale posiada także doświadczenie z zakresu reprezentacji wynajmującego, którą zdobył m.in. w CPI Property Group Polska oraz UBM Polska. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu wycen nieruchomości na Politechnice Warszawskiej.

Adam Włochyński dołączył do zespołu powierzchni magazynowych i przemysłowych, jako konsultant. Będzie doradzał najemcom z całej Polski, specjalizując się w obszarze Małopolski i Górnego Śląska. Adam posiada dziewięcioletnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Przed dołączeniem do Savills pracował w FISHEYE Properties, Hamilton May oraz w dziale reprezentacji najemcy w JLL. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie ukończył studia podyplomowe z zakresu wycen nieruchomości.