Savills wzmacnia dział magazynowy

Maciej Gierak dołączył do firmy doradczej Savills, w której objął nowe stanowisko menadżera ds. rozwoju biznesu (Business Development Manager) w dziale powierzchni magazynowych i przemysłowych.

Do zadań Macieja należy pozyskiwanie nowych kontraktów oraz poszerzanie współpracy i dbanie o relacje z obecnymi klientami. Będzie wspierał pracę działu powierzchni magazynowych i przemysłowych, doradzając najemcom w procesie najmu powierzchni i optymalizacji operacji logistycznych. Maciej posiada wieloletnie doświadczenie w branży TSL, będąc ekspertem w obszarze logistyki specjalizującym się w obsłudze klientów z tego sektora. Przed dołączeniem do Savills pracował w firmie TIP Trailer Services, jednym z wiodących europejskich dostawców naczep. W przeszłości związany był z międzynarodowymi firmami świadczącymi usługi logistyczne DB Schenker i TNT Express. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia MBA.

- Bardzo się cieszę, że Maciej dołączył do nas i wzmocnił nasze kompetencje w obszarze logistyki. Doskonale rozumie on naszą filozofię opartą na dostarczaniu klientom kompleksowej usługi doradczej, wychodzącej w pierwszej kolejności od pogłębionej analizy mającej na celu usprawnienie procesów magazynowania i produkcji oraz optymalizację łańcucha dostaw, a dopiero potem doborem najbardziej odpowiedniej do tego lokalizacji magazynowej - mówi Kamil Szymański, dyrektor działu powierzchni magazynowych i przemysłowych w Savills.