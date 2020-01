Savills wzmocnił zespół

Monika Wakulska objęła stanowiska Associate Director w zespole reprezentacji wynajmującego w dziale powierzchni biurowych. W Savills będzie odpowiadała za wynajem nieruchomości należących do funduszy Deka Immobilien (budynki North Gate oraz International Bussines Center A i B) i Cromwell Property Group (budynki Signum Work Station oraz Innova Work Station B i C). Monika posiada 13-letnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych oraz licencję zarządcy nieruchomości. Przed dołączeniem do Savills przez pięć lat pracowała w BNP Paribas Real Estate. W trakcie dotychczasowej kariery doradzała zarówno właścicielom nieruchomości (m.in. AEW Europe, GTC, VIG Fund), jak i najemcom (m.in. Grupa Danone, Gemius SA, Gide Loyrette Nouel, Pernod Ricard). Doświadczenie Moniki we współpracy z najemcami pozwoli na dalszy rozwój usług skupiających się na proaktywnej komercjalizacji powierzchni biurowych świadczonych przez zespół reprezentacji wynajmującego w Savills.

Michał Kulig objął stanowisko starszego konsultanta w dziale powierzchni magazynowych i przemysłowych, w ramach którego będzie doradzał najemcom na Górnym Śląsku oraz w Krakowie i Rzeszowie. Przed dołączeniem do Savills pracował w firmie JLL. Michał ma bogate doświadczenie we współpracy z klientami z branży spożywczej, naftowej i logistycznej oraz bardzo dobrą znajomość rynku w południowo-wschodniej Polsce. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada licencję rzeczoznawcy majątkowego.