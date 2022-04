Savills zatrudnia i awansuje

Firma doradcza Savills, wraz z rozwojem usług dla klientów, wzmacnia również działy wsparcia. Do polskiego oddziału firmy dołączyła Emilia Arciszewska, która będzie pełniła funkcję dyrektora działu HR i zarządzania talentami, a Jan Zaworski otrzymał awans na stanowisko dyrektora działu marketingu i komunikacji.

Emilia Arciszewska posiada bogate doświadczenie w branży usług profesjonalnych. Swoją wieloletnią karierę rozpoczynała w Deloitte i PwC, gdzie wspierała klientów w obszarze budowania strategii HR, zarządzania zmianą i komunikacją przy restrukturyzacji przedsiębiorstw, transformacji kulturowej czy wdrażając programy rozwojowe i programy zarządzania talentami. Pełniła rolę dyrektora działu HR w CRIDO oraz odpowiadała za zespół HR i administracji w ALTO. Jest doświadczonym menadżerem nastawionym na komunikację, dzielenie się wiedzą i współpracę. Emilia jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorantką Szkoły Głównej Handlowej.

Emilia Arciszewska

W Savills, Emilia Arciszewska będzie odpowiedzialna m.in. za budowanie i realizację strategii personalnej całej organizacji, zgodnej z planami rozwojowymi Savills w Polsce oraz ze strategią biznesową Savills w Europie. We współpracy z zespołem będzie rozbudowywać ofertę dla pracowników firmy, obejmującą m.in. programy rozwojowe i szkoleniowe, a także inicjatywy związane z dobrostanem i integracją.

W ostatnim czasie Savills w Polsce wdrożył m.in. innowacyjny projekt Summer Office, w ramach którego w miesiącach letnich pracownikom udostępniane są apartamenty nad morzem, do wykorzystania do pracy zdalnej lub na czas urlopu. Pracownicy, w ramach Programu Zdrowie, biorą udział w wydarzeniach sportowych, mają do dyspozycji konsultacje z dietetykiem, zdrowe posiłki i koktajle, czy też webinary dotyczące zdrowego trybu życia i swojego dobrostanu.

Savills planuje także wzmacniać i powiększać zespół ekspertów praktycznie w każdej linii biznesowej. Przełoży się to na większą liczbę procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez zespół HR, jak też na wzmocnienia w samym zespole HR. W maju startuje kolejna edycja programu stażowego, dzięki któremu Savills pozyskuje młode talenty chcące rozwijać się w branży nieruchomościowej.

Jan Zaworski od blisko 15 lat związany jest z branżą komunikacji i marketingu, specjalizując się w strategicznym doradztwie dla firm z rynku nieruchomości komercyjnych. Do Savills dołączył w 2017 roku. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora w FIRST Public Relations, najstarszej agencji PR w Polsce, gdzie przez pięć lat odpowiadał za działania komunikacyjne dla firmy Cushman & Wakefield, a także w największej agencji PR w Polsce Partner of Promotion, gdzie nadzorował zespół obsługujący komunikacyjnie i marketingowo m.in. Ghelamco Poland, SEGRO i Procter & Gamble. Jan jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również podyplomowo w Szkole Głównej Handlowej.

Jan Zaworski

Dział marketingu i komunikacji w Savills odpowiada za opiekę nad wizerunkiem firmy i jej ekspertów oraz działania promujące jej usługi. Zapewnia także wsparcie marketingowe dla klientów, związane z komercjalizacją budynków biurowych. W ramach nowej strategii marketingowej Savills wzmacnia kompetencje w obszarach marketingu internetowego, komunikacji oraz relacji z klientami, a także rozwija ofertę dla właścicieli nieruchomości.

- Savills w Polsce od kilku lat nieprzerwanie znajduje się na ścieżce wzrostu, który w ostatnich miesiącach nabrał zupełnie nowego, mocniejszego tempa. Wraz z rozwojem naszych usług i konsekwentną rozbudową poszczególnych linii biznesowych, zdecydowaliśmy się równolegle wzmocnić działy wsparcia, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy o rosnącej skali działalności. Dynamicznie zmieniające się trendy w marketingu i coraz bardziej wymagający rynek pracy tworzą otoczenie rynkowe, w którym niezwykle ważna jest nowoczesna komunikacja, budowanie wizerunku Savills jako wartościowego pracodawcy oraz troska o obecnych i przyszłych pracowników – podkreśla Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce.