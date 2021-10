Selena z nowym członkiem zarządu. Zajmie się pozyskiwaniem pracowników

Po raz pierwszy w historii spółki Selena decyzją rady nadzorczej do zarządu Grupy dołączył ekspert ds. HR. Andrzej Zygadło, dotychczasowy globalny dyrektor HR, objął funkcję członka zarządu ds. personalnych (CHRO).

Andrzej Zygadło związany jest z Grupą Selena od 2019 roku. Do tej pory pełnił funkcję globalnego dyrektora HR. Był odpowiedzialny m.in. za realizację strategicznych celów spółki w obszarze HR, czyli budowanie przewagi konkurencyjnej zespołu Seleny, pozyskiwanie talentów oraz kształtowanie zaangażowania i rozwoju pracowników. Na nowym stanowisku będzie pierwszą osobą w historii spółki odpowiedzialną za obszar HR na poziomie zarządu.

- Zarówno rada nadzorcza, jak i zarząd Seleny, doskonale rozumieją, że siłą napędową rozwoju spółki są nasi pracownicy. Obecność w zarządzie pozwoli mi jeszcze bardziej wzmocnić ten obszar, a tzw. informacje z pierwszej ręki ułatwią też prace całego zespołu HR. W ciągu ostatnich dwóch lat bardzo dobrze poznałem organizację od wewnątrz i ściśle współpracowałem z zarządem, wspierając transformację biznesową Grupy Selena oraz całą organizację w związku z pandemią koronawirusa i przejściem na zdalny tryb pracy – podkreśla Andrzej Zygadło.

Jako członek zarządu, Andrzej Zygadło odpowiedzialny jest za kontynuowanie programów rozwojowych obszaru HR, a także budowanie nowej strategii rozwoju pracowników działów sprzedaży. Ponadto zamierza skupić się m.in. na wzmocnieniu kultury zaufania zespołu, opartej na realizacji wzajemnych zobowiązań, a także stworzeniu jeszcze lepszych warunków pracy dla kobiet, które np. w centrum R&D w Dzierżoniowie stanowią aż 67 procent pracowników.

- Głównym priorytetem w obszarze HR bez wątpienia jest rozwój ludzi, ponieważ Selena wchodzi na kolejny etap – zwiększa się nasza skala działania, rozwijamy się na nowych rynkach. Dlatego chcemy pozyskać do spółki osoby z odpowiednim doświadczeniem, zwłaszcza tym międzynarodowym, oraz z umiejętnościami zarządzania zespołami wielonarodowościowymi. Jednocześnie będziemy dbać o rozwój obecnych pracowników, podnosząc ich umiejętności managerskie, techniczne czy sprzedażowe. Aby firma była atrakcyjna dla najlepszych specjalistów, musi stworzyć odpowiednia atmosferę i środowisko pracy, zapewniać możliwości kariery zawodowej i rozwoju oraz spełniać standardy rynkowe wynagrodzeń i systemów premiowych. I taka właśnie jest Selena – stale podnosimy świadomość i zaangażowanie naszych pracowników na wszystkich poziomach, zarówno najwyższych kadr zarządzających, jak i pracowników produkcyjnych. Właśnie zakończyliśmy duży program prowadzony we współpracy z IESE, jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie w zakresie szkolenia kadry managerskiej, oraz kontynuujemy projekt o zasięgu światowym z ICAN Institute. Dodatkowo nasza ekspansja geograficzna kreuje różnorodność i wielonarodowość, które są atrakcyjne dla pracowników. Wiemy też, jak poruszać się na rynkach zagranicznych i to przyciąga dobrych kandydatów – dodaje Andrzej Zygadło.