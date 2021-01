Sierra Balmain stawia na rozwój w Polsce i CEE. W realizacji planów pomoże nowa dyrektor operacyjna

Aleksandra Janusz rozpoczęła pracę w Sierra Balmain na stanowisku Chief Operating Officer. To nowa utworzona funkcja wpisująca się w innowacyjne strategie firmy. Aleksandra posiada międzynarodowe doświadczenie w pracy ze wszystkimi sektorami rynku nieruchomości komercyjnych, w tym handlowym, biurowym, przemysłowym oraz mieszkaniowym. Dla Sierra Balmain niezwykle cenne są też jej umiejętności związane z wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań biznesowych.

Aleksandra Janusz zajmowała kierownicze stanowiska i uczestniczyła w licznych transakcjach na rynkach kapitałowych, w tym w sprzedaży i przejęciach nieruchomości oraz projektach pozyskiwania funduszy. Jako CEO w Ciech R&D odpowiadała za realizację strategii innowacyjności firmy oraz rozwój prowadzonych przez spółkę badań naukowych na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

- Bardzo się cieszymy, że Ola do nas dołączyła. Poszukiwania właściwej osoby na to stanowisko trwało dość długo, jednak nie mam najmniejszych wątpliwości, że podjęliśmy słuszną decyzję. Imponujące doświadczenie Oli, jej zawodowe kwalifikacje, jak i pełne energii usposobienie idealnie wpisują się w biznesowe ambicje Sierra Balmain. Jej nieszablonowe pomysły i duża otwartość na nowe rozwiązania wniosą do naszej firmy dodatkową wartość i wzmocnią kreatywny potencjał naszego wyjątkowego zespołu – powiedział James Turner, Sierra Balmain Group Managing Director.

W swojej dotychczasowej karierze Aleksandra Janusz odnosiła sukcesy w transakcjach na rynku nieruchomości w NBGI Private Equity (obecnie Stage Capital), Rockspring PIM (obecnie Patrizia AG) oraz Goldman Sachs International w Londynie. Była zaangażowana w transakcje obrotu nieruchomościami komercyjnymi oraz mieszkaniowymi o wartości 1,4 mld euro. Aleksandra zasiada w radach nadzorczych kilku spółek, w tym w zarządzie Galardia Sp. z o.o., spółce joint venture Sierra Balmain oraz Stage Capital. Posiada tytuł magistra Uniwersytetu w Cambridge na kierunku zarządzania i finansowania nieruchomości. Od 2014 roku pełni funkcję mentora Cambridge REF Mentoring, wspierając młodych, utalentowanych absolwentów w ścieżce ich kariery.