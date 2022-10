Krzysztof Kołaszewski sprzedał udziały w spółce Bobby Burger, a pozyskane środki zainwestował w rozbudowę Home Concept Design Park w Katowicach.

Ambitny i doświadczony przedsiębiorca, współzałożyciel pierwszej i największej polskiej sieci burgerowni, Krzysztof Kołaszewski, z końcem 2021 r. zasiadł w zarządzie rodzinnej spółki AB Development.

Sprzedał udziały w spółce Bobby Burger, a pozyskane środki zainwestował w rozbudowę Home Concept Design Park w Katowicach.

Grupa AB Development od 2007 roku prowadzi działalność inwestycyjną i deweloperską na polskim rynku. Specjalizuje się w modernizacji, rozbudowie i zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, które skupione są wokół tematyki wykończenia i wyposażenia wnętrz. W portfolio spółki obecnie znajdują się dwa obiekty pod marką Home Concept: Galeria Wnętrz w Warszawie oraz Design Park w Katowicach. Funkcjonujący w katowickim Roździeniu budynek obecnie zmienia się w kompleks handlowy dzięki trwającej rozbudowie. Już wkrótce stanie się nowoczesnym parkiem aranżacji wnętrz o powierzchni blisko 20 tys. mkw.

Pieczę nad realizacją kilkudziesięciomilionowej inwestycji oraz nad jej komercjalizacją trzyma Krzysztof (Junior) Kołaszewski, który na koniec 2021 r. dołączył do rodzinnego biznesu. Został powołany na stanowisko prezesa zarządu Grupy AB Development, co jest jednym z kroków na drodze do przyszłej sukcesji.

Krzysztof Kołaszewski to młody i ambitny przedsiębiorca, który w 2018 roku został wyróżniony w rankingu miesięcznika „Forbes” i znalazł się na liście najbardziej wpływowych osób poniżej 30. roku życia. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał poza strukturami rodzinnej firmy AB Development. Na drugim roku studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego został współwłaścicielem sieci Bobby Burger. Całkowicie poświęcił się swojej pasji i firmie, która stała się nie tylko pierwszą, ale i największą polską siecią burgerowni. W Bobby Burger był odpowiedzialny za rozwój na polskim rynku oraz nawiązywanie i utrzymanie trwałych relacji z partnerami biznesowymi. Z końcem roku 2021 dołączył do rodzinnego biznesu, Grupy AB Development, gdzie aktualnie wykorzystuje zdobywane przez ponad 9 lat doświadczenie.



Pochodzę z bardzo przedsiębiorczej rodziny. Od zawsze wiedziałem, że chcę stworzyć coś swojego – tak jak moi rodzice. Ścieżkę zawodową zacząłem budować dość wcześnie, miałem dużo zapału, ambicji i niezależności. Nie chciałem iść po linii najmniejszego oporu, dołączając od razu do rodzinnej firmy, dlatego jako student znalazłem pracę w food trucku. Po jakimś czasie odkupiłem udziały ówczesnych partnerów Bogumiła Jankiewicza, właściciela Bobby Burger i wspólnie z nim zacząłem rozwijać biznes. Branża gastronomiczna pochłonęła mnie na blisko 9 lat – nieco z przypadku, ale była to świetna przygoda. Z sukcesem rozwinęliśmy firmę od jednego food trucka do dobrze prosperującej, dochodowej sieci burgerowni – mówi Krzysztof Kołaszewski, obecny prezes zarządu AB Development.

– Zarówno gastronomia, jak i Bobby Burger, zawsze będą dla mnie bardzo sentymentalnym i ważnym etapem mojego biznesowego rozwoju. Z Bogumiłem pozostaję w dobrych relacjach i zawsze jestem otwarty na rozmowy i wymianę doświadczeń. Ostatnie lata, a zwłaszcza ubiegły rok, skłoniły mnie do przewartościowania spojrzenia na życie. Oficjalnie na koniec 2021 roku dołączyłem do rodzinnego biznesu, budowanego przez moich rodziców od niemal 30 lat, choć tak naprawdę współpracujemy i wymieniamy się doświadczeniami od zawsze – dodaje Kołaszewski.



Jako prezes zarządu w Grupie AB Development, Krzysztof Kołaszewski, nadzoruje przede wszystkim realizację inwestycji w Katowicach oraz jej komercjalizację. Swoje udziały w Bobby Burger sprzedał Bogumiłowi Jankiewiczowi, a pozyskane środki z transakcji w dużej mierze zainwestował w Home Concept Design Park. Kołaszewski jest także odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii biznesowej dla marki Home Concept oraz całej grupy AB Development na najbliższe lata.



AB Development to firma założona przez rodziców Krzysztofa Kołaszewskiego – Anetę i Krzysztofa (Seniora) Kołaszewskich. Udziałowcem w firmie, a także inwestorem Home Concept Design Park w Katowicach, jest także ich drugi syn – Marcin. Obiekty funkcjonujące dzisiaj pod marką Home Concept są od podstaw zbudowane przez założycieli firmy i mają już niemal 30 lat. Przez te lata pełniły różne funkcje. Warszawska galeria jest zlokalizowana w atrakcyjnym komunikacyjnie punkcie na mapie stolicy, przy Alejach Jerozolimskich 185. Na powierzchni 7 tys. mkw. znajduje się blisko 50 salonów z szeroką ofertą artykułów do wykończenia i wyposażenia wnętrz. Katowicki obiekt znajduje się przy Alei Roździeńskiego, która ma długoletnią tradycję jako lokalizacja dla sklepów z segmentu wykończenia i wyposażenia wnętrz.



– Ambicją naszej grupy jest stworzenie najbardziej metropolitalnego parku aranżacji wnętrz na Śląsku i jeszcze lepsze dopasowanie oferty do potrzeb współczesnego klienta z segmentu premium. Chcielibyśmy, żeby Home Concept Design Park był destynacją pierwszego wyboru dla wszystkich planujących budowę, remont czy wykończenie wnętrza, w tym również dla specjalistów, którzy – jesteśmy pewni – docenią potencjał tego konceptu, jego skalę i jakość – mówi Krzysztof Kołaszewski. – Rozbudowa katowickiego kompleksu to kilkudziesięciomilionowa inwestycja, której realizacja na chwilę przez sytuację na rynku, stanęła pod znakiem zapytania. Na początku roku podjęliśmy odważną decyzję o rozpoczęciu budowy. Jestem wdzięczny mojej rodzinie za obdarzenie mnie zaufaniem na tym polu i pozostawienie mi wolnej ręki w zakresie realizacji – dodaje.



Dziś Home Concept Design Park to miejsce, w którym zlokalizowane są salony znanych marek. Obecnie swój największy w Polsce salon posiada tutaj marka Maxfliz. Już wkrótce wśród najemców pojawi się m.in. wyjątkowy, holistyczny koncept KOMFORT home z szeroką propozycją produktów wykończeniowych, a także dodatków do aranżacji i dekoracji wnętrz. Oferta wykończenia i wyposażenia zostanie rozszerzona o meblową, dzięki nowym salonom marek Dion i IWC Home. Dodatkowo zagospodarowana zostanie przestrzeń na inspirujące ekspozycje czy spotkania dla architektów i projektantów. W ramach rozbudowy kompleksu, Grupa AB Development w porozumieniu z konserwatorem zabytków, rewitalizuje historyczną Aleję Kasztanową, oddając gościom parku miejsce na chwilę odpoczynku wśród natury. Realizacja projektów zgodnych ze wskaźnikami ESG, to ważny element strategii spółki.



Wartością nadrzędną dla naszej grupy jest czułość na otaczające nas piękno, czego symbolicznym wyrazem jest właśnie rewitalizacja Alei Kasztanowców. W naturze, zieleni, ekologii i trosce o dziedzictwo przyrodnicze widzimy ogromną inspirację dla projektowania, które podąża z duchem czasu. Kasztanowce są szlachetnym dopełnieniem naszego parku i metaforą podróży z przeszłości do nowoczesności – podsumowuje Kołaszewski.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl