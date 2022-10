Krzysztof Mitrowski od prawie 30 lat związany jest z przemysłem, głównie na rynku B2B. Zaczynał w branży paliwowej (Amoco), po czym przez kolejne 19 lat pracował w koncernie 3M. Był odpowiedzialny za sprzedaż taśm i klejów przemysłowych, obsługę rynków flexo, automotive i packaging. Zarządzał Działem Filtracji Cieczy, gdzie odpowiadał za rozwój portfolio oraz zarządzanie i sprzedaż do kluczowych klientów. Jako trener, lider projektów i coach rozwijał ponadto narzędzia sprzedażowe (w tym CRM-a).

Jestem z pokolenia, które nie boi się wyzwań. Każdą nową sytuację postrzegam w kategoriach szansy na rozwój, zwłaszcza w czasach, które trudno nazwać stabilnymi. Etisoftowi przyglądałem się od lat, z racji wieloletniej, bliskiej współpracy Etisoft z 3M. Zawsze byłem pod wrażeniem rozwoju firmy, którą znałem przede wszystkim jako producenta etykiet, elementów funkcyjnych i dostawcę rozwiązań Auto ID. Do tego doszły w ostatnich latach rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0. Jasno pokazują one, że Etisoft nie tylko słucha potrzeb swoich klientów, ale i o krok je wyprzedza. W przyszłym roku firma będzie obchodzić swoje 30-lecie. Dołączenie do zespołu wysokiej klasy specjalistów w tym właśnie czasie jest dla mnie szczególnym powodem do dumy i nowym doświadczeniem – podkreśla Krzysztof Mitrowski, nowy dyrektor Pionu Sprzedaży i Marketingu Etisoft.