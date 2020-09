Stefan Bauer nowym dyrektorem generalnym The Bridge we Wrocławiu

Otwarty przed rokiem 5-gwiazdkowy The Bridge Wroclaw MGallery oferuje 184 pokoje, w tym 17 zapierających dech w piersiach apartamentów, autorską restaurację Craft z nowoczesną interpretacją kuchni polskiej, zaplecze konferencyjno-eventowe dla ponad 400 uczestników oraz taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę miasta, Katedrę i bulwary nad Odrą.

Stefan Bauer jest od września nowym dyrektorem generalnym hotelu The Bridge. Do stolicy Dolnego Śląska przyjechał wprost z Austrii, gdzie nadzorował otwarcie hotelu Grand Tirolia Resort & Spa Hotel należącego do kolekcji Curio sieci Hilton.



- Z wielkim zaszczytem i przyjemnością przyjąłem tę ekscytującą propozycję poprowadzenia hotelu The Bridge we Wrocławiu. Jestem pod wrażeniem rozwoju tego fantastycznego, lifestyle'owego hotelu w historycznej lokalizacji. Wspólnie z całym zespołem, uczynimy The Bridge najbardziej pożądanym miejscem hotelowym we Wrocławiu a także w Polsce, zarówno dla naszych gości, jak i lokalnej społeczności. Skoncentrujemy się na dostarczaniu wyjątkowych doświadczeń, stawiamy także na bezpieczeństwo, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Naszą branżę czeka coraz lepsza przyszłość i jestem przekonany, że będziemy gotowi przekroczyć wszelkie oczekiwania naszych gości – powiedział Stefan Bauer, dyrektor generalny The Bridge.



Nowy dyrektor generalny The Bridge doświadczenie zdobywał w najbardziej rozpoznawalnych hotelach sieci Hilton w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Były to między innymi 5-gwiazdkowy, luksusowy hotel w centrum Rzymu, również z kolekcji Curio by Hilton, czy największy w sieci Hilton obiekt konferencyjno-eventowy – Hotel Praga. Stefan Bauer pełnił również funkcję dyrektora regionalnego korporacji, nadzorując oddział Food & Beverage w 40 hotelach we Wschodniej Europie, Rosji, Turcji i Izraelu.