Marian Herman ustąpił ze stanowiska prezesa HB Reavis. Z kolei fotel dyrektora finansowego grupy zwolnił Peter Pecnik. A to tylko część zmian za sterami firmy nieruchomościowej.

W zespołach kierownictwa wykonawczego i w całym zarządzie HB Reavis zachodzą duże zmiany.

Po 6 latach sprawowania funkcji dyrektora generalnego Grupy HB Reavis odchodzi Marian Herman.

Niedawno utworzoną platformą HB Reavis Asset Management zarządzającą portfelem aktywów o wartości 2,3 miliarda euro pokieruje Marcel Sedlak jako prezes, Tomas Krajcir jako dyrektor finansowy i Matus Liptak w roli dyrektora operacyjnego.

Prezesem deweloperskiego ramienia firmy mianowany został Steven Skinner, który skupi się na rozwoju planowanych projektów.

Po 14 latach pracy Marian Herman ustępuje ze stanowiska dyrektora generalnego grupy i członka zarządu HB Reavis. Marian pozostanie w firmie do końca tego roku, kiedy zakończy się jego okres przejściowy.

Marian Herman ustąpił ze stanowiska prezesa HB Reavis. mat.pras.

To była ogromna przyjemność wzmacniać nasze zespoły niezwykle utalentowanych specjalistów i ekspertów w HB Reavis, wspólnie kierując tą firmą tak, aby stała się jednym z największych i najnowocześniejszych deweloperów w Europie - komentuje Marian Herman.

Zmiana dyrektora finansowego grupy

Peter Pecnik, który od ponad 15 lat jest integralną częścią HB Reavis, odchodzi ze stanowiska dyrektora finansowego grupy i członka zarządu spółki deweloperskiej.

Zaangażowanie i wiedza finansowa Petera Pecnika odegrały kluczową rolę w sukcesie firmy i realizacji kilku z najbardziej niezwykłych projektów, takich jak Varso Place i Forest w Warszawie. Jego wkład umożliwił przekształcenie firmy w wiodącego zarządcę aktywów - podaje HB Reavis.

Peter Pecnik odchodzi ze stanowiska dyrektora finansowego HB Reavis, mat.pras.

Peter pozostanie w firmie do końca 2023 roku.

Nowy prezes spółki deweloperskiej

Nowym prezesem spółki deweloperskiej HB Reavis zostanie Steven Skinner. Mając na koncie liczne osiągnięcia w roli wieloletniego prezesa w Wielkiej Brytanii i członka zarządu od 2022 r., Skinner jest gotowy pokierować HB Reavis w kolejnej fazie rozwoju podyktowanej wzmożoną koncentracją firmy na unikalnej propozycji wartości – w tym najlepszych lokalizacjach, biurach sprzyjających dobremu samopoczuciu i produktywności, rozwiązaniach bezemisyjnych i efektywnej budowie.

Spółka ma całkowitą pewność, że Steven Skinner będzie z powodzeniem kontynuował dzieło Mariana Hermana. Jednocześnie Skinner pozostanie na stanowisku prezesa HB Reavis w Wielkiej Brytanii.

Nie mogę doczekać się kolejnego rozdziału w HB Reavis jako prezes odpowiedzialny za działalność deweloperską firmy. W tej roli z radością wykorzystam nasze dotychczasowe sukcesy osiągnięte w Europie i poprowadzę naszych doświadczonych pracowników w całej Grupie. Jeśli chodzi o planowane projekty, jesteśmy dobrze przygotowani, aby kontynuować projektowanie i realizację wysokiej jakości, zdrowych i zrównoważonych przestrzeni pracy, w których priorytetem są udogodnienia dla pracowników, a które cenią najemcy - mówi Steven Skinner, nowy prezes spółki deweloperskiej.

Nowy prezes w Niemczech

HB Reavis z radością oznajmia, że nowym prezesem w Niemczech został Vaclav Matousek. Matousek oferuje na tym stanowisku bogate doświadczenie wyniesione z europejskiego rynku nieruchomości i wyraźną wizję strategiczną, wpisując się w proces przekształcania HB Reavis w dynamiczną firmę zarządzającą aktywami i stawiającą na klientów, usługi, budynki oraz ludzi.

Jednocześnie Matousek będzie nadal pełnił obowiązki dyrektora spółki deweloperskiej Grupy, wspierając Stevena Skinnera jako partner strategiczny w działaniach deweloperskich.

Robert Kubinsky, który do tej pory kierował niemieckim zespołem HB Reavis, odchodzi ze stanowiska. W ciągu 12 lat Kubinsky odegrał kluczową rolę w sukcesie firmy w różnych obszarach funkcjonalnych, m.in. na Węgrzech, a następnie w Niemczech.

Nowi dyrektorzy spółki inwestycyjnej (REIT)

Od tej pory oddziałem HB Reavis zarządzającym aktywami (REIT) pokieruje zespół doświadczonych dyrektorów i wieloletnich pracowników firmy:

Marcel Sedlak na stanowisku prezesa spółki inwestycyjnej (REIT)

Tomas Krajcir na stanowisku dyrektora finansowego spółki inwestycyjnej (REIT)

Matus Liptak na stanowisku dyrektora operacyjnego spółki inwestycyjnej (REIT)

Marcel Sedlak, nowy prezes spółki inwestycyjnej (REIT) w grupie HB Reavis, mat.pras.

– Życzę Marcelowi i Stevenowi wielu sukcesów w roli prezesów spółki inwestycyjnej i deweloperskiej, i cały czas gorąco kibicuję tej fantastycznej firmie -podsumował Marian Herman, dotychczasowy prezes Grupy.

Zmiany na stanowiskach kierowniczych odzwierciedlają dążenia HB Reavis do stworzenia dynamicznego zespołu dyrektorów we wszystkich oddziałach, który pokieruje rozwojem firmy i poprowadzi ją do sukcesów w nowej roli ambitnego zarządcy aktywami i dewelopera biurowego skupionego na realizacji zrównoważonych inwestycji w najlepszych lokalizacjach.

