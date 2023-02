Ta nominacja jest kolejnym krokiem w transformacji firmy i stanowi następny etap podróży, jaką odbywa właśnie marka Swarovski.

David Wielemans jest dyrektorem finansowym z bogatym doświadczeniem w branży luksusowej i detalicznej, posiadającym głęboką wiedzę na temat finansów. Dołączył do Swarovski z Essilor/Luxottica, gdzie ostatnio pełnił funkcję Co-CFO Grupy EssilorLuxottica oraz dyrektora finansowego Grupy Essilor International.

David Wielemans posiada tytuł magistra finansów i rachunkowości (DECF) uzyskany w CNAM Paris (Conservatoire National des Arts et Métiers).

Z przyjemnością ogłaszam powołanie kompetentnego i doświadczonego lidera jakim jest David Wielemans. Zakres i skala jego wiedzy doskonale pasują do strategii LUXignite firmy Swarovski i będą kluczowymi atutami podczas naszej podróży w kierunku zrównoważonego i zyskownego wzrostu. Ja i wszyscy w firmie Swarovski jesteśmy głęboko wdzięczni za wkład, jaki Frederik Westring wniósł do firmy w ciągu ostatnich sześciu lat. Odegrał on kluczową rolę w kształtowaniu naszej nowej strategii oraz we wzmacnianiu naszych wyników - powiedział Alexis Nasard, CEO.