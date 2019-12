Szef europejskiego oddziału Amstara nowym dyrektorem niewykonawczym 7R

- Cieszę się, że Chris Zeuner przyjął naszą propozycję i dołącza do 7R jako dyrektor niewykonawczy. Dziękuję również firmie Amstar za umożliwienie mu objęcia tego stanowiska. Chris ma bogate doświadczenie w zakresie private equity na rynku nieruchomości w Europie, a jego zaangażowanie pomoże w realizacji ambitnych planów rozwoju 7R - mówi Tomasz Lubowiecki, założyciel i prezes zarządu 7R.

- Nawiązanie współpracy z 7R to dla mnie interesująca możliwość zawodowa. Ten polski deweloper należy do pierwszej trójki najbardziej aktywnych graczy rynkowych pod względem budowanej powierzchni magazynowej. Zrealizował również wiele udanych przedsięwzięć wspólnie z lokalnymi oraz międzynarodowymi inwestorami, co razem stanowi solidną podstawę i ogromny potencjał do dalszego rozwoju biznesu 7R - mówi Chris Zeuner.

Chris Zeuner ma ponad 20-letnie doświadczenie w inwestowaniu i zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. Przed dołączeniem do Amstar w 2017 r., był szefem biznesu LaSalle Investment Management na Europę Centralną, dyrektorem zarządzającym w JER Partners oraz szefem ds. przejęć i rozwoju biznesu w GE Real Estate dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej.