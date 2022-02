Tétris ma nowego szefa w Rumunii

Tétris działa na 18 rynkach, a w ostatnich latach stawia na rozwój lokalnych oddziałów i oferowanie globalnym firmom synergii działań w różnych krajach.

Tétris Hub CEE & Germany jest kierowany przez Pawła Brodzika i Rajmunda Węgrzynka.

– Przed nami ekscytujący, wspólny rozdział rozwoju na rynku rumuńskim. Jestem głęboko przekonany, że doświadczenie, które zebrałem podczas zarządzania znaczną liczbą projektów biurowych, handlowych i hotelarskich, przyczyni się do skutecznego pozycjonowania Tétris Rumunia. Staramy się zaspokajać potrzeby naszych klientów w oparciu o znajomość lokalnego rynku i profesjonale usługi, komplementarne do tych oferowanych przez inne oddziały należące do Tétris Hub CEE & Germany i pod parasolem silnej marki JLL – Vlad Stanislav, dyrektor zarządzający Tétris Rumunia.

– Ogromnie cieszę się z faktu, że Vlad Stanislav dołącza do zespołu Tétris. Jego imponujące doświadczenie i sukcesy w branży oraz wyczucie lokalnego rynku, są dla nas niezwykle cenne. Wierzę, że z takim wzmocnieniem nasz rumuński oddział będzie osiągał wysokie wyniki, a przede wszystkim będzie rozpoznawalny jako firma ekspercka oferująca wysoką jakość usług – tak jak to ma już miejsce w innych krajach europejskich – Paweł Brodzik, dyrektor zarządzający Tétris, Hub Lead – CEE & Germany

Vlad Stanislav posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży budowlanej i z powodzeniem doprowadził kilka firm do pozycji lidera rynku. Jest absolwentem Uniwersytetu "Transilvania" w Brașov w Rumunii oraz studiował zarządzanie strategiczne w German Graduate School of Management and Law w Heilbronn w Niemczech. W pracy zawodowej kieruje się mottem: "Sukces można zaplanować!". Wśród zadań, które zostały przed nim postawione jest utworzenie oraz wzmocnienie zespołów, kultury organizacyjnej oraz opracowanie skutecznej strategii rozwoju.

Tétris jest firmą globalną oferującą kompleksowe usługi w systemie Design x Build. Dostarcza klientom indywidualne rozwiązania w zakresie projektowania przestrzeni dla biur, hoteli, sektora living czy handlowego. W 2020 r. Tétris w ramach nowych struktur powołał Centrum Regionalne HUB CEE & Germany, nadzór nad którym powierzył polskim managerom: Pawłowi Brodzikowi oraz Rajmundowi Węgrzynkowi.