Tétris z nowym stanowiskiem EMEA Investors and Landlords Client Development Director

Do polskiego oddziału Tétris dołączył Adrian Bojczuk i objął nowoutworzone stanowisko – EMEA Investors and Landlords Client Development Director.

Adrian Bojczuk będzie ściśle współpracował z kierownictwem i zespołami ds. rozwoju biznesu w poszczególnych krajach, a także z zespołem JLL Investor w regionie EMEA.

Tétris to firma projektująca i wykonawcza, należąca do grupy JLL. W Polsce działa od 2015 r. łącząc potencjał światowego giganta w obszarze aranżacji wnętrz biurowych, hotelowych i handlowych. W 2020 r. Tétris w ramach nowych struktur powołał Centrum Regionalne HUB CEE, nadzór nad którym powierzył polskim managerom: Pawłowi Brodzikowi oraz Rajmundowi Węgrzynkowi. Teraz wzmacnia także relacje z inwestorami i zarządcami rynku nieruchomości w całym EMEA.



- W sektorze nieruchomości komercyjnych pandemia przyśpieszyła wiele decyzji o modernizacji starszych budynków. Ich właściciele, inwestorzy czy też zarządcy chcą konkurować z nowszymi obiektami, a w obecnych czasach względy zdrowia i komfortu użytkowników są na pierwszym planie. W regionie EMEA decydują się oni na współpracę z firmami specjalizującymi się w projektach Design x Build, jak Tétris, co wyraźnie obserwujemy w Polsce. Przez lata realizowaliśmy duże projekty na terenie kraju, mamy tu doświadczony zespół, wypracowane procesy, a przede wszystkim obsługę kliencką. Chcemy te dobre praktyki wdrażać w całym regionie EMEA - mówi Rajmund Węgrzynek, Dyrektor Zarządzający Tétris w Polsce i CEE.

Adrian Bojczuk pracował już wcześniej w strukturach JLL, gdzie doradzał klientom i reprezentował ich w procesach wynajmu. Następnie związany był z BNP Paribas Real Estate. Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Polskim Holdingu Nieruchomości i był odpowiedzialny za wynajem oraz zarządzanie ponad 140 nieruchomościami w całej Polsce. Nadzorował także działania związane z projektowaniem i aranżacją powierzchni w ramach zarządzanego portfela nieruchomości.



- Nasze zespoły są obecne w 18 krajach i bardzo dobrze znają lokalną specyfikę oraz potrzeby branży. Współpracując z inwestorami i wynajmującymi obecnymi na różnych międzynarodowych rynkach, chcemy zapewnić naszym klientom wielopoziomowe wsparcie ukierunkowane na synergię pracy, która przełoży się na jeszcze ciekawsze realizacje. Jest to szczególnie ważne w nowych realiach, z którymi się mierzymy, gdzie planując globalnie musimy bardziej zwracać uwagę na komfort i potrzeby lokalnego użytkownika - komentuje Adrian Bojczuk, EMEA Investors and Landlords Client Development Director, Tétris.