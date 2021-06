TCL z nową dyrektor marketingu produktów

Ying Cai posiada prawie ośmioletnie doświadczenie w opracowywaniu produktów i w marketingu elektroniki użytkowej oraz MDA na rynku europejskim.

Cai będzie pracowała w Paryżu, a jej zadaniem będzie kierowanie strategią TLC w segmentach MDA i SDA, zarówno w zakresie produktów, jak i marketingu.

W Polsce natomiast duże i małe AGD marki TCL obecne jest już od 2020 roku, kiedy to pojawiły się pierwsze modele lodówek i pralek.

W 2021 roku TCL oddział w Polsce rozszerzył ofertę również o drobne AGD.

- Cieszę się, że dołączam do TCL Europe, gdzie będę pracowała nad rozwojem strategii GTM dla podstawowych urządzeń domowych, takich jak lodówki czy pralki oraz dla urządzeń IoT, takich jak odkurzacze i oczyszczacze powietrza. TCL tworzy proste w obsłudze produkty i usługi, łączące technologiczną wydajność z atrakcyjnym wzornictwem, zmierzając w ten sposób do zbudowania własnego inteligentnego ekosystemu, którym można sterować z aplikacji TCL Home. TCL dzięki swoim inteligentnym rozwiązaniom pragnie przede wszystkim upraszczać nasze życie. To dla mnie zaszczyt, że mogę uczestniczyć w realizacji tego celu – mówi Ying Cai.

Ying Cai jest absolwentką Szkoły Zarządzania IÉSEG. Pracę zawodową zaczęła w Haier Europe jako europejski menadżer elektroniki użytkowej. Następnie w Haier Europe objęła stanowisko Menadżera Produktu w segmencie AGD (sprzęt myjący wolnostojący i do zabudowy) na rynku francuskim. Teraz dołącza do firmy TCL Europe jako dyrektor ds. strategii GTM i Marketingu Produktów MDA i SDA.

Chociaż TCL jest znane głównie jako marka produkująca telewizory, już wiele lat temu uruchomiło sprzedaż asortymentu AGD na całym świecie. Na rynek europejski, w kwietniu tego roku, TCL wprowadziło kilka modeli lodówek, pralek, oczyszczaczy powietrza i robotów odkurzających.

TCL Electronics to szybko rozwijająca się firma elektroniki użytkowej i wiodący gracz globalnej branży TV. Powstała w 1981 roku a dziś prowadzi działalność na ponad 160 rynkach na całym świecie. Według firmy analityczno-konsultingowej OMDIA, w 2 kwartale 2020 r. marka TCL uplasowało się na drugim miejscu na świecie pod względem udziału w rynku telewizyjnym. TCL specjalizuje się w działalności badawczo-rozwojowej i wytwarzaniu produktów elektroniki użytkowej, od telewizorów po urządzenia audio i inteligentne urządzenia do domu.