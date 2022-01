The Bridge Wrocław MGallery Hotel Collection by Accor z nowym dyrektorem generalnym

Piotr Bubnowski został nowym dyrektorem generalnym The Bridge Wrocław MGallery Hotel Collection by Accor.

Piotr Bubnowski jest pasjonatem hotelarstwa, z bogatym doświadczeniem operacyjnym i biznesowym. Do Wrocławia trafił prosto z Warszawy, gdzie przez półtora roku pełnił funkcję Dyrektora Hotelu Bristol A Luxury Collection Hotel Warsaw. Przez ponad rok Piotr kierował hotelem z 206 pokojami i apartamentami, zapleczem spa, przestrzenią konferencyjną dla 300 gości oraz atrakcyjnymi punktami Food & Beverage. Nowy Dyrektor Generalny wrocławskiego hotelu ma za sobą wieloletnią karierę menedżerską, rozwijaną przez ostatnie 18 lat, głównie w sieci Hilton Worldwide, a ostatnio w Marriott International, podczas której pełnił różne funkcje w wiodących obiektach Hilton w Wielkiej Brytanii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Teraz przed nim ważne zadanie, polegające na wzmocnieniu obecności hotelu i unikalnej oferty The Bridge Wrocław MGallery Hotel Collection by Accor na dynamicznym rynku.

- Z wielkim zaszczytem i przyjemnością podejmuję nowe wyzwanie we Wrocławiu i cieszę się, że będę mógł zapewnić naszym gościom, partnerom biznesowym i członkom zespołu hotelowego, niezapomniane, dopasowane do ich potrzeb doświadczenia. Będę także kontynuował ścisłą współpracę z lokalnymi społecznościami w tym historycznie położonym obiekcie, należącym do kolekcji hoteli MGallery Collection by Accor – mówi nowy Dyrektor Generalny wrocławskiego hotelu Piotr Bubnowski.

Dotychczasowy Dyrektor Generalny The Bridge Wrocław MGallery Hotel Collection by Accor, Stefan Bauer, w ramach tej samej grupy właścicielskiej, od 17 stycznia 2022 roku, będzie kierował luksusowym hotelem NOBU Hotel Warsaw.