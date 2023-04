Accor, światowy lider w branży hotelarskiej, powołał Tomasza Murawskiego na stanowisko Dyrektora Generalnego nowego ibis Styles Warsaw Airport, który w tym roku dołączy na turystyczną mapę stolicy.

Zlokalizowany przy ul. Poleczki, niedaleko warszawskiego lotniska Chopina ibis Styles Warsaw Airport będzie trzecim obiektem kreatywnej marki hotelowej w mieście.

W związku ze zbliżającym się otwarciem obiektu, grupa Accor mianowała Tomasza Murawskiego Dyrektorem Generalnym nowego hotelu.

Do zadań Tomasza Murawskiego w fazie początkowej będzie koordynacja wszystkich procesów prowadzących do otwarcia hotelu, zaś następnie – zarządzanie obiektem. Nominacja weszła w życie od 1 kwietnia 2023 roku.

Tomasz Murawski jest związany z branżą hotelarską nieprzerwanie od 1998 roku. Pierwsze kroki w swojej karierze stawiał w działach operacyjnych, rozpoczynając od roli operatora centrali telefonicznej, poprzez recepcjonistę i stanowiska Front Office Managera. Od 2009 roku Tomasz związał się z działem sprzedaży, obejmując stanowisko Group & Events Sales Executive w warszawskich hotelach Sheraton oraz Westin. Jego bogate doświadczenie obejmują także stanowiska Account Director w centralnym dziale National Sales Office dla Hoteli Sheraton w Krakowie, Poznaniu i Sopocie oraz w Hotelu Bristol w Warszawie.

Od 2016 roku Tomasz pełnił funkcję Director of Group & Convention Sales w Sheraton Warsaw & Westin Warsaw należących do sieci Marriott International, a w 2019 zaangażował się w projekt otwarcia nowego hotelu – Four Points by Sheraton Warsaw Mokotów jako Dyrektor Działu Sprzedaży. Przed rozpoczęciem pracy w zespole Accor Tomasz pełnił funkcję Dyrektora Działu Sprzedaży w Regent Warsaw Hotel.

Dołączenie do zespołu wiodącej grupy hotelowej na świecie, z szerokim portfolio różnorodnych marek skierowanych do niemal każdego segmentu w branży to dla mnie duża nobilitacja i ważny krok w rozwoju kariery. Cieszę się, że mogę wnieść swoje szerokie doświadczenie do zespołu Accor i nie mogę doczekać się pracy na nowym stanowisku, w hotelu, który doskonale uzupełnia ofertę grupy oraz nieprzeciętnej marki hotelowej w Warszawie – podkreśla Tomasz Murawski Dyrektor Generalny ibis Styles Warsaw Airport.

ibis Styles Warsaw Airport zaoferuje gościom 124 nowoczesne i komfortowe pokoje, Lobby Bar, restaurację oraz 2 sale konferencyjne i parking. Podobnie jak pozostałe hotele marki słynącej z kreatywnego designu, nowy hotel będzie wyróżniał się motywem przewodnim wzorowanym na słynnym serialu „Gambit Królowej”. To drugi obiekt Accor objęty umową o zarządzanie w tej części Warszawy, po podpisanym niedawno Tribe Warsaw Airport (266 pokoi) i zarazem trzeci hotel marki w stolicy. Zgodnie z planem, obiekt przywita pierwszych gości jeszcze w tym roku.

