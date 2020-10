Tomasz Pietrzyk szefem zespołu realizacyjnego nowej spółki Tecas Fitout

- Wybór Tomka na szefa zespołu realizacyjnego Tecas Fitout z pewnością przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy na projektach i zapewni nam odpowiedni nadzór nad jakością realizowanych robót – oznajmiła Magda Gutowska, Prezes firmy Tecas Fitout. – Bardzo się cieszę, że Tomek dołączył do zespołu, gdyż pozwoli nam to rozwijać usługi Tecas Fitout z jeszcze większą dynamiką – dodała.

Tomasz Pietrzyk jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na kierunku Budownictwo w zakresie Remontów Budowli. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie w branży budowlanej zdobywał podczas pracy w firmach wykonawczych i deweloperskich (Mitex, Acciona Nieruchomości, PKO BP, ZPR S.A.). Pełnił funkcję Koordynatora robót, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a także Kierownika Projektu. Koordynował i nadzorował prace ogólnobudowlane jak również prace typu fit – out. Specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu inwestycji jako Kierownik Projektu jak również koordynator prac budowlanych w zakresie prac wykończeniowych.