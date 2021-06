Tomasz Waligórski od lipca na czele sieci Intermarché

Od 14 czerwca 2021 roku do Grupy Muszkieterów i sieci Intermarché dołączy Tomasz Waligórski, manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży retail.

Tomasz Waligórski zdobywał doświadczenie zajmując różne stanowiska w Jeronimo Martins w Polsce i Portugalii, później pracował jako CEO w PoloMarket, a następnie jako General Director Retail w Eurocash i jako Chief Commercial Officer w spółce SPAR w Poznaniu.

– Po okresie restrukturyzacji oraz ustabilizowania biznesu, Intermarché wchodzi w trzeci etap planu transformacji. Przede wszystkim sieć wraca na ścieżkę rozwoju, czyli intensywnego poszukiwania nowych lokalizacji i dołączania do Grupy przyszłych właścicieli sklepów Intermarché. Po drugie kontynuujemy digitalizację sieci i rozwijamy ofertę e-commerce poprzez usługę Intermarché Drive. Ponadto dążymy do organicznego wzrostu obrotów like-for-like, m.in. poprzez rozszerzanie oferty produktów świeżych, rozwój marek własnych, repozycjonowanie cenowe, ambitny plan remodelingu sklepów w ramach konceptu Intermarché Power, a także dalsze wzmacnianie platformy marki. Bardzo dziękujemy Markowi Wojnowskiemu za udane ostatnie dwa lata współpracy, podczas których osiągnęliśmy wiele biznesowych sukcesów oraz życzymy mu powodzenia w kolejnych projektach – mówi Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce i dodaje – Cieszymy się, że dołącza do nas Tomasz, którego doświadczenie zawodowe w pełni odpowiada na nasze ambicje i wyzwania. Witamy serdecznie Tomasza i życzymy mu sukcesów w nowej roli.

Tomasz Waligórski będzie ściśle współpracował z zarządem przy tworzeniu długoterminowej strategii handlowej i rozwoju Intermarché, a także przy skutecznym wdrożeniu zaplanowanych działań.

– Jesteśmy przekonani, że bogate doświadczenie Tomasza pozwoli nam wspólnie rozwijać Intermarché, tak aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów oraz przedsiębiorców prowadzących supermarkety sieci. Cieszymy się, że Tomasz wspólnie z nami – właścicielami sklepów wchodzącymi w skład zarządu – będzie tworzył skuteczną strategię handlową – nadmienia Thierry Klupczyński, prezes dyrekcji handlowej Intermarché i właściciel sklepu w Gdańsku.

– Ogromnie się cieszę z możliwości dołączenia do Grupy Muszkieterów, jednego z kluczowych retailerów w Europie i czołowego gracza biznesowego w Polsce. W marce Intermarché dostrzegam ogromny potencjał rozwoju i solidne fundamenty, więc tym bardziej jestem przekonany, że wykorzystując moje doświadczenie retailowe wspólnie wypracujemy dalsze sukcesy sieci – mówi Tomasz Waligórski, który staje na czele sieci Intermarché w Polsce od 1.07.2021 r.