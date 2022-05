Urszula Bąkowska-Morawska prezesem PHH Hotele

Rada Nadzorcza spółki PHH Hotele powierzyła funkcję prezesa zarządu Urszuli Bąkowskiej-Morawskiej - dotychczasowemu członkowi zarządu spółki. Wcześniej była m. in. wiceprezesem zarządu spółki Interferie, która w marcu br. została włączona do Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego.

Urszula Bąkowska-Morawska to menedżer z blisko 10-letnim stażem w sektorze usług, dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od października 2019 r. do kwietnia br. była wiceprezesem zarządu Interferie S.A. z siedzibą w Legnicy i odpowiadała przede wszystkim za zarządzanie oraz nadzór nad obszarami sprzedaży, hotelarstwa, inwestycji i gastronomii.

W latach 2016-2019 pełniła funkcję wiceprezesa zarządu Uzdrowisko Cieplice Sp. z. o.o. w Jeleniej Górze. Od 2007 r. do 2010 r. związana z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu, gdzie m. in. zajmowała stanowisko Dyrektora Kolegium Studiów Podyplomowych.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Od 2009 r. jest adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i prowadzi wykłady z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania projektami oraz logistyki usług, a także odpowiada za organizację i zarządzanie studiami podyplomowymi Menedżer usług turystycznych i hotelarskich. Jest autorką ponad 40 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych.

Urszula Bąkowska-Morawska zastąpiła Gheorghe Mariana Cristescu

Z końcem kwietnia br. Urszula Bąkowska-Morawska została wybrana na prezesa zarządu PHH Hotele (spółki należącej do grupy PHH), zastępując na tym stanowisku Gheorghe Mariana Cristescu, który pełnił tę funkcję w okresie 2019-2022, będąc jednocześnie prezesem Polskiego Holdingu Hotelowego.

Cristescu cały czas stoi na czele Grupy Kapitałowej PHH, która w marcu br. podwoiła liczbę swoich obiektów, włączając cztery kolejne spółki do swojego portfela: Interferie, Interferie Medical SPA, Geovitę i Elbest.

Obecnie w grupie PHH znajdują się 54 obiekty świadczące usługi hotelarskie, co czyni ją drugą największą grupą hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem.