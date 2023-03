Urszula Matej-Bil, jako członek zarządu odpowiedzialny za marketing i komunikację w EPP, zajmuje się m.in. zarządzaniem komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną firmy, koordynacją działań marketingowych w zarządzanych obiektach, obszarem public affairs i współpracą z organizacjami branżowymi, działaniami w mediach społecznościowych oraz tematami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jest też członkiem zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych.

W EPP rozumiemy i doceniamy rolę komunikacji w biznesie, dlatego z wielką radością witamy Urszulę w gronie członków zarządu. Awanse wewnętrzne zawsze cieszą, szczególnie jeśli dotyczą osób takich jak Ula – wysoko wyspecjalizowanych, zaangażowanych, znających realia branży, w której działamy i otwartych na nowe doświadczenia. Przez ostatnie lata poznaliśmy jej wyjątkowe kompetencje, stąd jestem przekonany, że rozszerzone działania w obszarze marketingu i komunikacji – szczególnie w obszarze cyfrowym – nadzorowane przez Urszulę przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności i efektywności naszego portfela centrów handlowych i biurowców. Pozwolą też na wzmocnienie wizerunku EPP i naszych obiektów wśród klientów, najemców oraz innych partnerów biznesowych, a także pracowników. Liczę też, że dla Uli będzie to okazja do dalszego rozwoju i zdobywania nowych umiejętności w ramach EPP – komentuje zmiany Tomasz Trzósło, prezes zarządu EPP.