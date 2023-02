Do czasu powołania następcy, funkcję dyrektora zarządzającego VELUX Polska będzie tymczasowo pełnił Jarosław Obszarski, dyrektor finansowy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jacek Siwiński pozostanie na stanowisku do 31 marca 2023 roku.

10 lat kierowania firmą VELUX Polska, było czasem wielu wyjątkowych wyzwań i sukcesów. Objąłem stanowisko w momencie wprowadzania dużej zmiany produktowej. Wdrażaliśmy nową strategię rozwoju na trudnym, konkurencyjnym rynku, wprowadzając do Polski Nową Generację okien dachowych, co zrealizowaliśmy z ogromnym sukcesem. Przez ostatnią dekadę wyznaczyliśmy nowe standardy w branży, włączając do podstawowej oferty energooszczędne okna dachowe z pakietem trzyszybowym, dzięki czemu stały się one szeroko dostępne dla wszystkich klientów, a dbałość o redukcję zużycia energii w domach stała się powszechną praktyką - powiedział Jacek Siwiński.