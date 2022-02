VRG ma nowego prezesa

Janusz Płocica jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Wcześniej pracował na stanowiskach managerskich w Procter&Gamble i Trinity Management – firmie zarządzającej 3 NFI. Od 1999 roku był członkiem zarządu w Vistul, a potem prezesem zarządu.

W latach 2002-2005 był prezes zarządu spółki Rekopol.

Na koniec trzeciego kwartału 2021 roku marki VRG (Vistula, Bytom, Wólczanka, W.KRUK i Deni Cler) były dostępne dla klientów w 552 sklepach na terenie 106 miast. Do końca tego roku Grupa planuje rozwinąć powierzchnię handlową do 55 tysięcy metrów kwadratowych (co będzie oznaczało wzrost o ok. 4 proc. r/r).