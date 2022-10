BNP Paribas Real Estate ogłosiła dwie nowe nominacje dotyczące stanowisk o zasięgu międzynarodowym. Argie Taylor został mianowany szefem Międzynarodowej Grupy Inwestycyjnej (IIG), i rozpocznie pracę na nowym stanowisku od kwietnia 2023 roku. Od 1 września 2022 roku Patrick Delcol został szefem europejskiego Działu ds. Handlu, Logistyki i Hotelarstwa. Zarówno Argie, jak i Patrick będą raportować bezpośrednio do Thierry'ego Laroue-Pont, prezesa i dyrektora generalnego BNP Paribas Real Estate.



Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy powitać Argiego jako nowego szefa IIG. Jego niewątpliwa charyzma, zdolności i wiedza na temat spektrum rynków kapitałowych - jak również szerokie relacje w ramach globalnych źródeł kapitału - uzupełnią nasz utalentowany zespół. Ponadto doświadczenie i wiedza Patricka na temat rynku handlowego są niezwykle cenne dla naszej działalności i potrzeb klientów, a on sam w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju tej linii biznesowej, obejmującej również logistykę i hotelarstwo - mówi Thierry Laroue-Pont, Chairman & CEO of BNP Paribas Real Estate.