Wasz Sklep Spar ma nowego dyrektora handlowego

Tomasz Waligórski









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 11 wrz 2020 15:07

10 września br. do zespołu zarządzającego, dołączył Tomasz Waligórski, który obejmie stanowisko Dyrektora Handlowego (CCO-Chief Commercial Officer) Wasz Sklep SPAR. Będzie on odpowiedzialny za takie obszary jak: zakupy i jakość, marka własna SPAR, marketing, zarządzanie asortymentem i cenami oraz e-commerce. Zostanie on również powołany na członka zarządu spółki.