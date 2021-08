Wciąż szuka nowych krajobrazów, bo jest ciekawy świata i chce poszerzać horyzonty

Dominik Sołtysik, prezes zarządu i dyrektor generalny grupy Orbis jest kandydatem na Człowiek Roku Propertnews.pl.









Zawsze interesowały go liczby. Kiedy potrzebował czegoś więcej, odkrył świat hoteli. Podróże są jego wielką fascynacją. Bardzo rzadko wraca do tego samego kraju. Szkoda mu czasu na to, by oglądać te same krajobrazy dwa razy. Woli wciąż szukać nowych. Dominik Sołtysik, prezes zarządu i dyrektor generalny grupy Orbis jest kandydatem do nagrody Człowieka Roku Propertynews.pl.