Wojciech Caruk wiceprezesem PFR Nieruchomości

Nowy wiceprezes dysponuje ponad dwudziestoletnim, profesjonalnym doświadczeniem w koordynowaniu i zarządzaniu projektami budowlanymi zdobytym na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych m.in. w Immobel Poland, Skanska Residential Development Poland, Sky Tower, Globe Trade Centre, E&L Architects. Wojciech Caruk był również dyrektorem projektu Złota 44. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora ds. inwestycji w Dom Development S.A. oraz członka zarządu w Dom Development Grunty Sp. z o.o. Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Konkurs na stanowisko prezesa zarządu zostanie rozstrzygnięty pod koniec stycznia br. Do czasu powołania nowego prezesa pełniącym jego obowiązki będzie Wojciech Caruk.

Misją PFR Nieruchomości jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla słabiej uposażonych rodzin. Oferta w ramach programu Mieszkanie Plus adresowana jest do wszystkich grup społecznych. W sposób szczególny stawiamy sobie za cel poprawę sytuacji młodych polskich rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci. Ważnym celem jest też zwiększenie mobilności Polaków i elastyczności na rynku pracy dzięki dostępności mieszkań na wynajem.