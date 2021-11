Wojciech Łubieński prezesem zarządu ALDI w Polsce

Wojciech Łubieński został p.o. prezesa zarządu ALDI w Polsce w dniu 15 marca tego roku.

Poprzedni CEO Aldi, Oktawian Torchała,został powołany do struktur centrali spółki ALDI w Essen.

Wojciech Łubieński związany jest z ALDI od grudnia 2019 roku, kiedy to objął stanowisko Wiceprezesa i Zastępcy Dyrektora Zarządzającego ALDI w Polsce. Wcześniej pracował w Super-Pharm, na stanowisku Wiceprezesa i Dyrektora Operacyjnego.

- Cieszę się, że będziemy mogli razem z całym zespołem ALDI rozwijać naszą firmę w Polsce współpracując jednocześnie z koleżankami i kolegami z innych krajów i struktur międzynarodowych. Do końca roku ALDI w Polsce będzie posiadał minimum 200 sklepów zlokalizowanych we wszystkich województwach, a w najbliższych latach chcemy zwiększać liczbę sklepów o minimum 60-70 rocznie. To, co czeka nas w kolejnych miesiącach, to otwarcie drugiego magazynu, który będzie obsługiwał nasze sklepy w północnej Polsce, ale też wiele innych projektów, dzięki którym będziemy wspierać codzienne funkcjonowanie sklepów tak, żeby klienci był zawsze zadowoleni, a pracownicy odczuwali satysfakcję z wykonywanej pracy – powiedział Wojciech Łubieński, p.o. Prezesa Zarządu ALDI w Polsce.

