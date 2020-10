Wojciech Zielecki wzmacnia zespół Peakside w Polsce

Wojciech Zielecki posiada wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych. Jego wiedza i umiejętności są bardzo ważne dla funduszu, który pracuje nad rozbudową swojego portfolio o inwestycje na rynku nieruchomości magazynowo-industrialnych. Peakside planuje budowę portfela zróżnicowanych obiektów, w tym między innymi typu City Logistics, BTS i parków magazynowych.



- Wojciech jest świetnym i zorientowanym na cel ekspertem. Ma bardzo duże doświadczenie w planowaniu, zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji na rynku nieruchomości. Jego umiejętności są dla nas bardzo cenne i jestem przekonany, że osiągniemy wspólny sukces wzmacniając pozycję Peakside na polskim rynku nieruchomości magazynowo-industrialnych – powiedział Roman Skowroński, dyrektor zarządzający Peakside Capital Advisors w Polsce.

Wojciech Zielecki będzie nadzorował i koordynował realizację projektów nieruchomości magazynowo-industrialnych, które fundusz planuje w najbliższym czasie. Przed dołączeniem do Peakside Wojciech Zielecki jako Chief Delivery Officer i Head of Project Management kierował zespołami i nadzorował projekty dla Polcom Group. Wcześniej związany był JLL w Polsce (Jones Lang LaSalle) gdzie doświadczenie zawodowe zdobywał przez 9 lat piastując stanowiska, Senior Project Manager, Project Director i Director. Wcześniej karierę zawodową budował także za granicą pracując w Wielkiej Brytanii w Sir Robert McAlpine oraz w J W Construction Holding i Olejnik Systemy Magazynowe.

Wojciech Zielecki jest absolwentem wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiskowej Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył także University of the West of England w Bristolu w Wielkiej Brytanii i posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej. Jest również członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), do którego przynależność gwarantuje najwyższej klasy profesjonalizm w branży nieruchomości i budownictwa.