Wolf Theiss powiększa swoją Praktykę Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć w Polsce o 27 nowych osób, w tym siedmiu partnerów.

Założona w 1957 r., kancelaria Wolf Theiss jest jedną z firm prawniczych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CEE/SEE).

W Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Węgrzech, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Ukrainie Wolf Theiss reprezentuje lokalne i międzynarodowe przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe i usługowe, jak również banki i firmy ubezpieczeniowe.



Rozbudowa praktyki wpisuje się w strategię kancelarii obejmującą inwestowanie na kluczowych rynkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Kancelaria Wolf Theiss informuje, że do jej biura w Polsce dołączają nowe zespoły doświadczonych prawników mających doświadczenie z zakresu fuzji i przejęć oraz szeroko pojętego prawa spółek. Oczekuje się, że znacząco umocni to pozycję kancelarii Wolf Theiss w kraju i regionie.

Jak wskazuje Andrea Gritsch, partner zarządzający Wolf Theiss, powiększenie Praktyki Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć jest dużym krokiem naprzód na rynku docelowym firmy w Polsce, jak i w całym regionie.

Cieszymy się, że doświadczone i utalentowane zespoły dołączają do naszego biura w Warszawie. Powiększenie praktyki to wyraz strategii Wolf Theiss, która ma na celu inwestowanie w czołowych ekspertów i poszerzanie naszych możliwości w całym regionie - mówi Andrea Gritsch.

Nowi członkowie Praktyki Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć w Polsce

Zespoły, z 7 partnerami na czele, mają bogate doświadczenie w doradztwie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym klientom z różnych sektorów przemysłu w pełnym zakresie spraw z dziedziny prawa spółek oraz fuzji i przejęć, w tym publicznych i prywatnych przejęć, transakcji private equity, joint venture, ładu korporacyjnego i restrukturyzacji przedsiębiorstw, prywatyzacji, a także regulacji rynków kapitałowych.

Tomasz Stasiak, partner zarządzający biura w Polsce, podkreśla znaczenie tej decyzji dla lokalnego rynku.

Serdecznie witamy nowych kolegów, którzy wzmocnią pozycję kancelarii w Polsce i pozwolą zaoferować klientom jeszcze obszerniejsze spektrum usług prawnych na polskim rynku. To bardzo ekscytujący czas dla branży prawniczej w regionie i jestem przekonany, że nasza Praktyka Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć w Polsce jest znakomicie przygotowana zarówno do spełniania, jak i przerastania oczekiwań naszych klientów - mówi.

Partner Florian Kusznier, szef ogólnofirmowej Praktyki Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć w Wolf Theiss, komentuje znaczenie tego rozwoju dla całego zespołu korporacyjnego firmy.

- Dołączenie tych zespołów do Wolf Theiss jest znaczącym wydarzeniem dla całej naszej Praktyki Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć. Ich nieoceniona wiedza i doświadczenie będą szły w parze z naszym wspólnym rozwojem i poszerzaniem horyzontów. Cieszymy się, że mamy ich na pokładzie i z niecierpliwością czekamy na współpracę, której celem jest osiąganie doskonałych wyników na korzyść naszych klientów - mówi.

Spośród nowych członków zespołu, Izabela Zielińska-Barłożek, Anna Dąbrowska i Krzysztof Libiszewski pokierują polskim zespołem Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć, do którego dołączą również partnerzy Bartosz Kuraś, Maciej A. Szewczyk, Marcin Pietkiewicz i Katarzyna Wójcik-Bąkowska.

Izabela Zielińska-Barłożek specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, w tym w transakcjach transgranicznych. Zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie prawa spółek i prowadziła szereg projektów restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym fuzje, podziały i reorganizacje. Do jej klientów należą spółki z branż takich jak budownictwo, technologia, FMCG i private equity. Pełni funkcję commissioner w IBA Professional Wellbeing Commission, jest członkiem Advisory Board of the Real Estate Committee i byłą przewodniczącą tego komitetu, a także pozostaje członkiem zarządu Association Europénne d'Études Juridiques et Fiscales (AEEJF). Izabela jest wymieniona w rankingu Poland IFLR1000 Women Leaders 2022 (fuzje i przejęcia, transakcje na rynku nieruchomości).

Anna Dąbrowska jest specjalistką w lokalnych i międzynarodowych fuzjach i przejęciach w obrębie różnych sektorów gospodarki, w tym branży produkcyjnej, FMCG, technologicznej i dla inwestorów private equity. Na co dzień doradza klientom w sprawach korporacyjnych, w tym w fuzjach, podziałach i reorganizacjach. Anna jest starszą wiceprzewodniczącą w European Regional Forum in the IBA, a także pełni funkcję commissioner w IBA Future of Legal Services Commission. Ponadto jest współprzewodniczącą polskiego oddziału Międzynarodowej Sekcji New York State Bar Association.

Krzysztof Libiszewski jest ekspertem w zakresie prawa spółek, transgranicznych fuzji i przejęć, transakcji joint venture, transakcji typu distressed asset oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Chociaż koncentruje się na branży private equity, jego klientami są również inwestorzy strategiczni i finansowi. Regularnie doradza zarządom spółek w kwestiach związanych z ładem korporacyjnym i jest autorem publikacji na tematy związane z prawem spółek, fuzjami i przejęciami oraz rynkiem kapitałowym.

Bartosz Kuraś specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym w zakresie krajowych i transgranicznych fuzji i przejęć oraz na bieżąco wspiera klientów. Bartosz doradza inwestorom strategicznym i finansowym oraz private equity. Aktywnie doradza również w obszarze umów handlowych oraz wdrażania nowych technologii.

Maciej A. Szewczyk posiada uprawnienia polskiego radcy prawnego oraz solicitora w Anglii i Walii (obecnie nie wykonuje zawodu w tej ostatniej jurysdykcji). Zajmuje się fuzjami i przejęciami, w tym dla inwestorów private equity, prawem spółek oraz doradztwem w zakresie umów handlowych. Brał udział w wielu złożonych i znaczących transakcjach, zarówno krajowych, jak i transgranicznych. Maciej jest autorem szeregu międzynarodowych i lokalnych publikacji z zakresu swojej specjalizacji.

Marcin Pietkiewicz koncentruje się na udziałowych i dłużnych rynkach kapitałowych, branży finansowej oraz fuzjach i przejęciach. Marcin doradza swoim klientom przy transakcjach fuzji i przejęć w sektorze publicznym i finansowym, a także przy ofertach publicznych i niepublicznych papierów wartościowych oraz w sprawach związanych z notowaniami na rynku papierów wartościowych. Jego praktyka łączy doradztwo transakcyjne z aspektami regulacyjnymi, a on sam ma szerokie doświadczenie w zakresie przepisów regulujących usługi finansowe. Do jego klientów należą spółki giełdowe, banki, firmy inwestycyjne, podmioty zarządzające aktywami i inne instytucje finansowe. Marcin uczestniczy również w transakcjach sekurytyzacyjnych i transakcjach dotyczących wierzytelności zagrożonych (NPL), gdzie koncentruje się na aspektach regulacyjnych.

Katarzyna Wójcik-Bąkowska ma szerokie doświadczenie w transgranicznych, globalnych i krajowych transakcjach fuzji i przejęć. Doradza również w zakresie prawa spółek i brała udział w szeregu projektów restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym w fuzjach, podziałach i reorganizacjach. Katarzyna na bieżąco wspiera klientów oraz pomaga inwestorom strategicznym i finansowym, a także inwestorom private equity. Do jej klientów należą spółki z różnych sektorów, w tym IP, technologii, FMCG i usług finansowych. Ponadto Katarzyna może pochwalić się doświadczeniem w sektorze ochrony zdrowia i biotechnologii.

Powiększenie zespołu Wolf Theiss otwiera nowy rozdział w działalności kancelarii, która ugruntowuje swoją wiodącą pozycję w branży prawniczej w Polsce i jest gotowa do dalszego dynamicznego rozwoju.

