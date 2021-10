Yareal z nowym dyrektorem technicznym

Bruno Greslé będzie odpowiedzialny za realizację wszystkich projektów Yareal, zarówno mieszkaniowych jak i biurowych. Jako dyrektor techniczny będzie optymalizował procesy inwestycyjne począwszy od fazy przygotowań inwestycji, poprzez proces przetargowy aż do przekazania budynków do użytkowania. Dyrektor Greslé zapewni zespołowi Yareal wsparcie przy realizacji tworzonych obiektów na wszystkich etapach procesów projektowych i budowlanych.

- Yareal intensywnie rozwija coraz bardziej ambitne i złożone inwestycje mieszkaniowe, realizując jednocześnie największy w historii firmy, flagowy kompleks biurowy LIXA, powstający w nowym centrum biznesowym Warszawy na bliskiej Woli. Yareal stale rośnie, ponieważ stosuje wysokie standardy jakości i wybiega w przyszłość, stawiając na usprawnienia oraz przyjazne środowisku, nowoczesne rozwiązania. Jestem przekonany, że wzmocnienie naszego zespołu wieloletnim doświadczeniem inżynierskim nowego dyrektora technicznego pozwoli na kontynuację strategii zakładającej realizację projektów tworzących wartość dla najemców, nabywców i inwestorów - powiedział prezes Yareal, Eric Dapoigny.

Bruno Greslé posiada 17-letnie doświadczenie, które zdobywał przy projektowaniu i realizacji inwestycji we Francji, w Rosji, Rumunii i Algierii oraz w Polsce, w której mieszka od wielu lat. Nowy dyrektor techniczny Yareal posiada dyplom magistra inżyniera angielskiego uniwersytetu w Durham o specjalności inżynierii lądowej. Doświadczenie zdobywał pracując m.in. w firmach specjalizujących się w generalnym wykonawstwie oraz projektowaniu i realizacji budynków komercyjnych, mieszkaniowych, przemysłowych, a także specjalistycznych obiektów, m.in. dla służby zdrowia.

- Praca w Yareal to dla mnie znakomita okazja, by wykorzystać kilkunastoletnie doświadczenie przy tworzeniu i budowie m.in. złożonych projektów biurowych, mieszkaniowych i publicznych. Mieszkając w Polsce od dawna byłem świadkiem, a także uczestnikiem dynamicznych zmian na rynku nieruchomości, który – podobnie jak Yareal – rozwija się w niezwykłym tempie. Możliwość udziału w realizacji strategii firmy w roli dyrektora technicznego to dla mnie wielki powód do satysfakcji i szansa na zdobywanie nowych doświadczeń przy tworzeniu ambitnych projektów, które zmieniają przestrzeń w prestiżowych lokalizacjach polskich miast – powiedział dyrektor techniczny Yareal, Bruno Greslé.