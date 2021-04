Z AmRestu do Prologis

Do wrocławskiego zespołu Prologis ds. obsługi klienta (Leasing & Customer Experience) dołączył Marcin Kruszewski. Marcin zadba o kompleksową obsługę nowych klientów w Prologis Park Wrocław, Wrocław III i Wrocław V.

Marcin przez ponad dekadę pracował w AmRest Holding, gdzie zdobył szerokie doświadczenie w ramach różnorodnych zespołów działających w zakresie budowy, leasingu i współpracy z klientami.

- Jestem przekonany, że dzięki swojemu wszechstronnemu doświadczeniu Marcin wniesie istotną wartość do zespołu, a wzmocniony Customer Experience Team będzie mógł dostarczyć naszym klientom jeszcze lepszą jakość doświadczeń. To dzięki wyjątkowym ludziom tworzymy centra logistyczne, w których nasi klienci mają zapewnione pełne wsparcie i opiekę oraz fachowe doradztwo – w każdej chwili i na każdym etapie współpracy - podkreśla Michał Czarnecki Head of Capital Deployment & Leasing Prologis.