Z Colliers do ShareSpace

Thomas Jodar przeszedł z agencji Colliers do ShareSpace, gdzie odpowiedzialny będzie za kierowanie zespołem doradców i rozwijanie relacji z kluczowymi klientami.

– Jesteśmy w fazie dynamicznego rozwoju, wchodzimy na nowe rynki. Jako ShareSpace jesteśmy obecni m.in. w Niemczech i na Węgrzech. W planach mamy ekspansję na inne kraje europejskie. Naszym celem jest umożliwienie każdej firmie znalezienia odpowiedniego biura – zarówno w przestrzeni tradycyjnej, jak i elastycznej. Dzięki unikatowej technologii ShareSpace cały proces wynajmu można przeprowadzić online. Thomas dołącza do nas, by pokierować zespołem profesjonalistów odpowiedzialnych za sprzedaż oraz budowanie relacji z klientami. Jego doświadczenie na rynku nieruchomości z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju naszej firmy – mówi Robert Chmielewski, CEO i Co-Founder w ShareSpace.

– Dołączam do ShareSpace jako Head of Business Development i razem z Robertem Chmielewskim, Marcinem Dyszyńskim i Adamem Borowskim będziemy pracować nad wprowadzeniem naszego produktu na nowe rynki. W najbliższej przyszłości będziemy skupiać się na budowaniu zespołu ekspertów w Europie i poszerzaniu obecności ShareSpace za granicą – mówi Thomas Jodar.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jodar przechodzi do ShareSpace z agencji Colliers, gdzie pracował jako Senior Associate i zajmował się hybrydowymi rozwiązaniami w sektorze nieruchomości biurowych dla klientów korporacyjnych. Wcześniej pracował w WeWork jako Enterprise Sales Director. Ma na koncie zamknięcie ponad 35 transakcji w ciągu dwóch lat, wliczając w to największe transakcje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.