Z Forbis do Colliersa. Karolina Dudek dołącza do działu Workplace Innovation

Colliers stawia na rozwój działu Workplace Innovation. Do zespołu na stanowisko Associate Director dołączyła właśnie dr Karolina Dudek.

Ostatnie badania ankietowe przeprowadzone przez Colliers wśród 76 firm z sektora BSS należących do Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) wykazały, że dostosowywanie miejsca i modelu pracy do postpandemicznych czasów stanowi duże wyzwanie dla wielu organizacji.

Z tego powodu Colliers stawia na rozwój działu Workplace Innovation.

Coraz więcej firm zauważa, że w procesie tworzenia biur przyszłości potrzeba nowego, interdyscyplinarnego podejścia. Przestrzeń biurowa wymaga przemodelowania oraz dostosowania do nowej rzeczywistości i nowych funkcji koncentrujących się wokół budowania relacji międzyludzkich oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom np. poprzez wprowadzenie hot desków, systemów rezerwacji, aplikacji do zarządzania biurem czy organizacji większej liczby pomieszczeń do pracy wspólnej.

Dla części firm może to być również dobry czas na zweryfikowanie zapotrzebowania na przestrzeń biurową. Z organizacji, które rozważają przeprowadzanie w najbliższym czasie zmian w przestrzeni biurowej, 60 proc. planuje korzystać z pomocy zewnętrznych ekspertów.

Wsparciem w tym zakresie będzie służył im zespół konsultantów i architektów Colliers, wzbogacony o wiedzę i doświadczenie Karoliny Dudek, która wzmocni dział w kompleksowych procesach planowania, projektowania, organizowania i transformacji przestrzeni dla dużych marek korporacyjnych. Zakres jej kompetencji obejmie badanie potrzeb firm i ich pracowników, analizę obecnych powierzchni, formułowanie strategii hybrydowego środowiska pracy i zarządzanie zmianą przy przeprowadzce do nowej przestrzeni.

Doświadczenie w zakresie tworzenia strategii miejsca pracy Karolina zdobywała m.in. w Forbis Group i BNP Paribas Real Estate. Pełni również funkcję prezesa Polskiego Instytutu Środowiska Pracy. Karolina nieustannie rozwija swoje kompetencje, aktywnie angażując się w działalność akademicką - jest adiunktem na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Stan Rzeczy” wydawanego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej pracowała w Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Zarządzania. Ukończyła studia z zakresu stosunków międzynarodowych, marketingu i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zdobyła również tytuł doktora w dziedzinie socjologii.