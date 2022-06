Z Hochtief do Nuvalu. Adrian Ziubiński stworzy nowy dział w firmie

Adrian Ziubiński dołączył do zespołu Nuvalu obejmując nowo utworzone stanowisko Business Development Director.

Adrian Ziubiński w Nuvalu Polska będzie odpowiedzialny przede wszystkim za rozwój struktur i konsolidację działań związanych z rozwojem biznesu wszystkich jednostek firmy.

- Nie ukrywam, że ta zmiana jest dla mnie dużym wyzwaniem. W Nuvalu fascynuje mnie energia i ciągła chęć rozwoju widoczna na każdym poziomie organizacji. Jestem przekonany, że będę mógł połączyć te wartości ze swoją wiedzę zdobytą w międzynarodowej korporacji. Oczywiście z korzyścią dla naszych klientów jak I całego rynku - komentuje Adrian Ziubiński.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przez ostatnie 14 lat Adrian Ziubiński był zatrudniony w Hochtief Polska S.A.

- Dołączenie Adriana to bardzo ważny krok w rozwoju naszej organizacji. Jako Nuvalu działamy w wielu kategoriach i na wielu rynkach, dlatego rolą Adriana będzie w dużym stopniu spajanie I konsolidacja działań new businessowych poszczególnych działów i jednostek biznesowych. W kontekście trendów rynkowych, szczególnie cenne jest jego doświadczenie I kompetencje w zakresie PPP oraz ESG. Dodam też, że to dopiero początek rozwoju zespołu, tylko w tym roku planujemy zwiększenie zespołu o 20 proc. - zapowiada Łukasz Wasilewski, prezes zarządu Nuvalu Polska.

Adrian Ziubiński to absolwent Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Podczas swojej kariery zdobył liczne doświadczenia, m.in. w zarządzaniu nieruchomościami i majątkiem kierując Departamentem Administracji, a także jako szef Działu Audytu i Systemu Zarządzania. Ostatnie lata, jako dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, zawiązany z Hochtief Polska, spółką Grupy Hochtief AG, jednego z największych globalnych koncernów budowlanych, działającego na wszystkich znaczących rynkach budowlanych na świecie.