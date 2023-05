Marek Mazur, do niedawna Head of the Investment w firmie InPost, został nowym dyrektorem operacyjnym w NOHO Logistic, spółce, w której udziały ma, m.in. NOHO Investment i należąca do Sebastiana Kulczyka firma SK Consulting.

Marek Mazur odszedł z InPostu w kwietniu br.

W firmie InPost Marek Mazur zajmował stanowisko Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities.

Od maja br. Marek Mazur pełni funkcję dyrektora operacyjnego w Noho Logistic.

Część obowiązków Marka Mazura w InPost przejął Marcin Jaszczyński. Marek Mazur to doświadczony ekspert rynku logistycznego. W latach 2015 - 2019 pracował w 7R, gdzie finalnie zajmował stanowisko Project Managera. W okresie od kwietnia 2019 do kwietnia 2023 pracował w InPost, gdzie przez blisko 2,5 roku pełnił funkcję Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities i odpowiadał, m.in. za nowe inwestycje magazynowe. Czytaj więcej InPost szybko rozbudowuje zaplecze logistyczne Kilka dni temu Marek Mazur dołączył do zespołu NOHO Logistic. Powracam do pracy w strukturach deweloperskich. Będę mieć przyjemność tworzyć najlepsze powierzchnie NOHO Logistic - tak Marek Mazur zapowiedział swój start w nowej roli. Noho Logistic to spółka deweloperska zajmująca się budową powierzchni magazynowych. Czytaj więcej Grupa Antczak zakończyła budowę NOHO Logistic Park Obecnie firma realizuje dwa parki magazynowe na terenie krakowskiej dzielnicy Rybitwy, w sąsiedztwie wschodniej obwodnicy miasta (droga S7). Łączna oferowana przez nas powierzchnia najmu to ok. 40 tys. mkw. Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

