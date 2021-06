Z JLL do Savills. Michał Bryszewski nowym dyrektorem działu zarządzania nieruchomościami

Michał Bryszewski dołączył do Savills z JLL, gdzie jako Head of Business Solutions od podstaw zbudował blisko 160-osobowy zespół świadczący zintegrowane usługi w ramach czterech linii biznesowych. Wcześniej doświadczenie zdobywał w doradztwie biznesowym w PwC oraz w bankowości inwestycyjnej w UniCredit. Posiada międzynarodowe doświadczenie zdobyte m.in. w trakcie pięciu lat pracy w Wiedniu oraz ugruntowaną wiedzę finansową potwierdzoną tytułem CFA. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej oraz jest członkiem RICS.

Co jeszcze zmieniło się w branży? Podsumowaliśmy czerwcowe awanse.

- Michał wyróżnia się cechami charakterystycznymi dla prawdziwych liderów, które dodatkowo poparte są udokumentowanymi sukcesami zawodowymi. Cechuje go m.in. unikalna umiejętność pracy z ludźmi i innowacyjne podejście. Rozumie on doskonale dzisiejsze potrzeby najemców i zdaje sobie sprawę, że współczesny zarządca nieruchomości powinien dbać o budowanie doświadczenia użytkowników budynku. Ufam, że wniesie on do Savills świeże spojrzenie i nową jakość, co skutkować będzie znaczącym zwiększeniem skali naszego biznesu w obszarze zarządzania nieruchomościami w Polsce – mówi Tomasz Buras, CEO, Savills.

Savills planuje rozwijać dział zarządzania nieruchomościami w oparciu o jego dotychczasowe filary. Liderami dwóch kluczowych linii biznesowych pozostaną Wioletta Nowotnik, która będzie kontynuować pracę, jako dyrektor zespołu zarządzania nieruchomościami biurowymi oraz Marta Mikołajczyk-Pyrć, która kieruje zespołem zarządzania nieruchomościami handlowymi i projektami mixed-use. Zapowiadana rozbudowa oferty usług zarządzania nieruchomościami związana będzie m.in. z otwarciem się Savills na nowe sektory i inwestycją w rozwój kompetencji w obszarze zarządzania mieszkaniami na wynajem (Build-To-Rent) oraz nieruchomościami magazynowymi i przemysłowymi.