Z PAIH do Colliers. Jan Kamoji-Czapiński wzmocni dział EMEA Location Strategy

Firma Colliers poinformowała, że Jan Kamoji-Czapiński dołączył do uruchomionego na początku tego roku działu EMEA Location Strategy, kierowanego przez Eliasa van Herwaardena. Jan objął stanowisko Associate Director i będzie odpowiedzialny m.in. za wspieranie firm w opracowywaniu i wdrażaniu strategii lokalizacyjnych.

Doradztwo strategiczne w zakresie wyboru lokalizacji w regionie EMEA to nowa usługa Colliers dedykowana międzynarodowym korporacjom. Jej celem jest optymalizacja globalnych operacji biznesowych poprzez szereg rozwiązań portfelowych i pracowniczych. W ramach usługi analizowane są aspekty takie jak sytuacja na rynku pracy, stan infrastruktury, dostępność nieruchomości, zachęty rządowe czy system podatkowy.

Jan wzmocni dział EMEA Location Strategy w zakresie wspierania kadry zarządzającej korporacji w rozwijaniu strategii lokalizacyjnych poprzez m.in. zrozumienie ich celów korporacyjnych i określenie konsekwencji wyboru danej lokalizacji, prowadzenie prac biurowych i terenowych oraz opracowywanie i przedstawianie rekomendacji komitetom wykonawczym.

- Cieszę się, że Jan dołączył do naszego zespołu - mówi Elias van Herwaarden, dyrektor Działu EMEA Location Strategy w Colliers. – To profesjonalista z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu międzynarodowych firm w zakresie optymalizacji ich działalności w Europie i na świecie. Ponadto, jego bogata wiedza w obszarze zachęt rządowych będzie stanowić bezpośrednią korzyść dla klientów Colliers – dodaje.

Przed dołączeniem do Colliers Jan pełnił funkcję dyrektora Centrum Inwestycji w PAIH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu). Pod jego kierownictwem Centrum przez ostatnie lata wsparło ponad 200 projektów inwestycyjnych zlokalizowanych w Polsce z sektorów takich, jak SSC, BPO, IT, motoryzacja, e-Mobility, R&D, lotnictwo i wiele innych, w tym największe projekty globalnych firm, o łącznej wartości ponad 7 mld EUR. Bogate doświadczenie Jana obejmuje również wspieranie polskich i zagranicznych inwestorów w rozwoju biznesu w Polsce i za granicą, w szczególności w zakresie doradztwa lokalizacyjnego, pomocy publicznej oraz zagadnień administracyjno-prawnych. Ponadto, Jan może pochwalić się rozwiniętymi umiejętnościami dyplomatycznymi, które dotychczas wykorzystywał pełniąc funkcję łącznika w negocjacjach pomiędzy inwestorami a instytucjami publicznymi, ministerstwami, gminami, dostawcami mediów, konsultantami i doradcami itd.