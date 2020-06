Z zarządu do nadzoru. Zmiany w Archicom

Zarząd Archicom poinformował, że przyjął oświadczenie Rafała Jarodzkiego w sprawie rezygnacji z dniem 24 czerwca 2020 roku ze sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja jest podyktowana zamiarem kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

- Mam ogromną satysfakcję, że rozpoczynając działalność jako autorska pracownia projektowa zbudowaliśmy przez lata sprawnie działającą, duża firmę, zarządzaną obecnie przez wykwalifikowaną kadrę kierowniczą. W ostatnim czasie moja rola w Zarządzie polegała głównie na wspieraniu osób prowadzących obszary będące w przeszłości moim zakresem odpowiedzialności. Zarządzanie operacyjne jak też struktury organizacyjne przekazałem już jakiś czas temu swoim następcom. Pełniłem funkcje nadzoru biznesowego, co z równą skutecznością mogę realizować jako członek Rady Nadzorczej Spółki. Mam pełne przekonanie, że wspólnie zbudowaliśmy znakomity, profesjonalny Zespół składający się z członków Zarządu i Dyrektorów, który kontynuuje realizację zadań operacyjnych ukierunkowanych na wdrożenie i rozwój strategii firmy. Właśnie to przekonanie pozwala mi ze spokojem i przyjemnością kandydować do Rady Nadzorczej Spółki - przekazuje Rafał Jarodzki. - Dziękuję całej załodze Archicomu za satysfakcjonujący czas współpracy, zaufanie jakim mnie obdarzyliście oraz za Wasz wkład, bez którego Archicom nie byłby w miejscu, w którym jest obecnie.

Rafał Jarodzki jest współtwórcą Grupy Archicom. Przez wiele lat sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu i wraz z rezygnacją zadeklarował dalszą współpracę z Zarządem w ramach funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

- W sposób szczególny dziękuję Rafałowi za współtworzenie Archicomu i lata zaangażowanej pracy w Zarządzie. Przyjmuję tę rezygnację nie jako zakończenie, ale otwarcie kolejnego rozdziału współpracy w nowej roli. Rafał pozostawia w firmie godnych następców, a my - zarówno jako Zarząd jak i Akcjonariusze dalej będziemy mogli korzystać z jego wsparcia z poziomu Rady Nadzorczej - powiedziała Dorota Jarodzka-Śródka, Prezes Zarządu Archicom.