Zbigniew Smyczyński wzmacnia zespół P3

Do polskiego zespołu P3, długoterminowego właściciela i dewelopera europejskich obiektów magazynowych, dołączył Zbigniew Smyczyński, który z początkiem roku objął stanowisko Senior Leasing Managera.

Zbigniew Smyczyński ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Dotychczas pracował w firmie Prologis jako Leasing Manager, a wcześniej także w agencji doradczej CBRE, gdzie zajmował stanowisko Property Negotiator. Jest absolwentem kierunku Bankowość, Ubezpieczenia oraz Rynki Kapitałowe, na którym uzyskał tytuł magistra. Posiada także licencję zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz międzynarodowy tytuł CCIM (Dyplomowanego Specjalisty Inwestycji Komercyjnych na Rynku Nieruchomości).

Bartłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic Parks w Polsce mówi: – Wzmocnienie polskiego zespołu P3 wiąże się z dynamicznym rozwojem firmy oraz planami ekspansji na nowe rynki. Jestem przekonany, że dotychczasowe doświadczenie i osiągnięcia Zbigniewa będą dla naszych klientów gwarancją najwyższej jakości usług oraz pozwolą nam realizować strategię wzrostu i rozwoju na polskim rynku.

Smyczyński będzie odpowiedzialny za nowe inwestycje realizowane w regionie warszawskim.

Zbigniew Smyczyński, Senior Leasing Manager w P3 mówi: – Firmę P3 zawsze postrzegałem jako europejskiego dewelopera, który znany jest z wysokiej jakości oferowanych powierzchni i współpracy z największymi międzynarodowymi markami. Bardzo się cieszę, że mogę stać się częścią zespołu P3.

Poza dołączeniem nowego Senior Leasing Managera do zespołu P3 w Polsce, awansowani zostali także dotychczasowi pracownicy firmy. Pracująca w P3 Logistic Parks od 2016 roku Magda Twarowska, pełniąca dotychczas obowiązki Senior Leasing Managera, została mianowana na stanowisko Head of Leasing i będzie kierować zespołem ds. wynajmu. Promocję otrzymał także Maciej Szamałek związany z P3 od 2013 roku, który objął nowo utworzone stanowisko Head of Construction & Development.