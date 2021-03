Zmarł członek Rady Nadzorczej Warmipexu

- William de Gelsey był wybitnym ekonomistą i bankierem, którego życie ukształtowały jego osiągnięcia, wiara i zaangażowanie charytatywne. Będzie nam go bardzo brakować i będziemy go wspominać nie tylko za inspirujące podejście do życia, ale także za dżentelmena, który był. Nasze kondolencje kierujemy do jego rodziny - mówi w imieniu współpracowników przewodniczący Rady Nadzorczej Warimpexu Günter Korp.

Prezes Warimpexu, Franz Jurkowitsch, dodaje: „Wraz z Williamem de Gelsey straciliśmy nie tylko doświadczonego eksperta, ale także dobrego przyjaciela”.

Jego następca w Radzie Nadzorczej Warimpexu zostanie wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.