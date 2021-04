Zmarł Marek Czekalski, były prezydent Łodzi

Marek Czekalski urodził się w Łodzi 6 czerwca 1953 r. Ukończył studia na Politechnice Łódzkiej, z wykształcenia był inżynierem włókiennikiem. Od 1978 r. związany z Komitetem Obrony Robotników, a w 1980 roku uczestniczył w tworzeniu NSZZ „Solidarność” jako przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Włókienniczej związku i członek zarządu regionu. Był delegatem na I Krajowy Zjazd „Solidarności” w Gdańsku.

Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany przez rok, a później zwolniony z pracy. rozpoczął działalność w konspiracyjnych strukturach „Solidarności”, m.in. w Komisji Interwencji i Praworządności, organizując pomoc dla osób represjonowanych z powodów politycznych. Po przełomie, w 1989 roku, działał w Wojewódzkim Komitecie Obywatelskim. W 1990 roku został wybrany na radnego Rady Miejskiej w Łodzi. Należał do Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna, a po powstaniu Unii Demokratycznej został jej przewodniczącym w województwie łódzkim, pełniąc tę funkcję przez dwie kadencje.

Po kolejnych wyborach samorządowych w 1994 roku został powołany na urząd prezydenta Łodzi z ramienia koalicji Unii Wolności oraz Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego. Urząd prezydenta naszego miasta sprawował do roku 1998. Nieco wcześniej objął także stanowisko przewodniczącego łódzkiej Unii Wolności i pełnił te funkcję do 2001 r. Był także członkiem władz krajowych UW. Po zakończeniu kadencji powrócił do roli radnego i został mianowany wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. W 1999 r. Marek Czekalski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jego polityczną karierę przerwało w 2001 roku zatrzymanie pod zarzutem korupcji i nieprawidłowości w przekazaniu terenu pod budowę jednego z centrów handlowych. Choć po 10 latach, w toku żmudnych procesów został ostatecznie uniewinniony nie wrócił już do polityki, ale w ostatnich latach popierał działania opozycji.

Od 2007 roku pracował w łódzkim Muzeum Tradycji Niepodległościowych, a od 2010 w MPK.