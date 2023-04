Michał Paschalis-Jakubowicz zastąpi dotychczasowego prezesa Spółki Jarosława Mikosa.

Z początkiem kwietnia Michał Paschalis-Jakubowicz został powołany do Zarządu w IAI S.A. firmie, która m.in. odpowiada za najbardziej efektywną sprzedażowo polską platformę sklepową IdoSell.

Jest to pierwszy etap sukcesji, zaplanowanej na przełom kwietnia i maja, kiedy Michał Paschalis-Jakubowicz zastąpi Jarosława Mikosa na stanowisku CEO Spółki.

IAI S.A. to organizacja z ogromnym potencjałem i wielkimi ambicjami. Bardzo cieszę się, że dołączam do tak silnego zespołu, którego dokonania podziwiam od lat. Firma oferuje produkty do prowadzenia e-biznesu najwyższej jakości i jest liderem na rynku e-commerce. Mam pewność, że przede mną wiele nowych, ciekawych wyzwań. Chcę wspierać IAI S.A. wiedzą i doświadczeniem i wraz ze znakomitymi specjalistami wejść w kolejne etapy rozwoju Spółki– mówi Michał Paschalis-Jakubowicz.

Do końca kwietnia Michał Paschalis-Jakubowicz będzie przejmował obowiązki od Jarosława Mikosa, który przewodzi Spółce od marca 2022 roku.

Ostatnie półtora roku, bo przecież wcześniej w IAI bylem przewodniczącym Rady Nadzorczej, były dla mnie bardzo intensywne zawodowo. W krótkim czasie zbudowaliśmy silną strukturę menedżerską, głównie w obszarach sprzedaży, marketingu oraz opieki nad klientem, która zapewniła nam ponad rynkowe tempo wzrostu GMV, przychodów oraz rentowności. Plasuje to nas na pozycji czempiona polskiego rynku e-commerce. IAI jest solidnie przygotowane na kolejne etapy rozwoju. Poza tym zostawiam organizację w pewnych rękach. Michał to bardzo doświadczony i profesjonalny menadżer. Jestem przekonany, że nie tylko będzie prowadził Spółkę w kierunku, który nadaliśmy jej wraz z zespołem, ale też wniesie nową jakość, która pomoże IAI osiągać kolejne sukcesy – mówi Jarosław Mikos.

Jarosław Mikos. Fot. Mat. pras.

Michał Paschalis-Jakubowicz od ponad 20 lat jest związany z branżą nowych technologii, telekomunikacji i konsultingu. Odpowiadał za transformację i rozwój m.in. Wirtualnej Polski i Oktawave, oraz za rozwój oferty komórkowej i stacjonarnej Orange. Posiada doświadczenie w zakresie M&A i Investor Relations. Przez ostatnie cztery lata zajmował stanowisko CEO w Oktawave (była spółka zależna K2 Holding, wykupiona przez Netię, należącą do Grupy Polsat Plus). Z początkiem 2020 roku został wiceprezesem K2 Holding. Jego kadencja upłynęła 31 grudnia 2022 r.

Karierę zaczynał w Nicom Consulting. Od 1997 do 2001 pracował w Polkomtel S.A. W latach 2001-2004 zasiadał w zarządzie Wirtualnej Polski, następnie przez cztery lata był dyrektorem w A.T. Kearney, gdzie prowadził szereg projektów doradczych w Polsce, Europie i Azji. Następnie związał się z firmą Orange, gdzie od 2009 do 2016 pełnił funkcję CMO i dyrektora wykonawczego, a w latach 2015-2016 Członka Zarządu. Od 2016 do 2018 r. współpracował z czołowymi firmami konsultingowymi – m.in. Deloitte i Arthur D. Little.

IAI S.A. od początku istnienia rozwijała się niezwykle dynamicznie i taki stan rzeczy chcemy utrzymać. Jestem wdzięczny Jarkowi za przeprowadzenie Spółki przez szereg zmian transformacyjnych, dzięki jego umiejętnościom menadżerskim i profesjonalizmowi Spółka jest dobrze przygotowana do kolejnych etapów rozwoju. Cieszę się, że mogę powitać Michała na pokładzie, jego wiedza i doświadczenie będą kluczowe dla dalszej ekspansji rynkowej Spółki. Życzę mu i całemu zespołowi sukcesów – mówi Paweł Fornalski, założyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej w IAI S.A.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl