W firmie Alter Investment nastąpiły kluczowe zmiany w strukturze zarządzającej. Po ponad dwóch latach przerwy, na stanowisko prezesa zarządu powraca Damian Tomasik. Zarząd w spółce sprawował będzie jednoosobowo.

Alter Investment, jako deweloper gruntowy, łączy projekty z gruntami tworząc szczęśliwe miasto.

Przez 8 lat działalności przygotowała projekty o wartości ponad 850 mln zł.

W dniu 25 października na stanowisko prezesa zarządu powołany został Damian Tomasik.

Damian Tomasik to twórca Alter Investment oraz doświadczony menedżer, który z powodzeniem prowadził spółkę przez kilka początkowych lat jej istnienia. Jego dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy w branży są dobrze znane, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i oczekiwać dalszego rozwoju firmy. Wrócił on na stanowisko prezesa zarządu, aby skonsolidować działania spółki i wdrożyć nowe strategie rozwoju, które pozwolą Alter Investment rozwinąć skalę działalności i umocnić pozycję rynkową.

W ciągu ostatnich lat firma zmagała się - jak cała branża - z dynamicznymi wyzwaniami rynkowymi, którym sprostała wzorowo, budując gruntowne zasoby zdolne do realizacji ambitnych planów rozwojowych w następnych latach. Powrót Damiana Tomasika jako osoby zarządzającej przyczyni się do optymalnego wykorzystania tych zasobów, a w efekcie do dynamicznego rozwoju oraz wprowadzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Alter Investment to firma, która od lat działa na rynku nieruchomości, ciesząc się uznaniem klientów i partnerów biznesowych. Zajmuje się zwiększaniem wartości nabywanych gruntów poprzez kompleksowe przygotowywanie do procesu budowlanego, łącznie z opracowywaniem koncepcji architektonicznej, projektowaniem architektoniczno-budowlanym, uzyskiwaniem wszystkich uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz ostatecznych pozwoleń na budowę. Jej działalność opiera się na profesjonalizmie i indywidualnym podejściu do klienta.

Ostatnie lata to czas organicznego rozwoju spółki i inwestowania zysków z projektów rozpoczętych w latach wcześniejszych. Teraz w celu dynamicznego rozwoju stają przed nami nowe wyzwania, które wraz ze wspaniałym zespołem jaki przez lata zbudowaliśmy w Alter Investment, będę miał przyjemność realizować. Patrząc na doświadczenia i historię spółki zamierzam skupić naszą strategię na rozwoju projektów wielorodzinnych w głównych miastach Polski, z wyróżnieniem mojego rodzinnego Trójmiasta, w którym obecnie realizujemy siedem projektów.. Drugi aspekt rozwoju to rozszerzenie portfolio usług dla naszych klientów - mówi Damian Tomasik, nowy prezes zarządu Alter Investment.

Powrót Damiana Tomasika na stanowisko prezesa zarządu z pewnością wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój spółki oraz umocnienie jej rynkowej pozycji.

