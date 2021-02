Zmiany na stanowisku dyrektora zarządzającego Cresa

Cresa ogłosiła dziś, że James „Jim” M. Underhill od 15 lutego 2021 roku przestanie pełnić funkcję dyrektora zarządzającego oraz członka Rady Dyrektorów. Rada Dyrektorów firmy Cresa („Rada”) wybrała na osobę pełniącą obowiązki dyrektora zarządzającego Toda Lickermana, jednego z jej członków, który nowe obowiązki nadal będzie łączył z przynależnością do Rady Dyrektorów. Rada rozpocznie poszukiwania osoby, która na stałe obejmie funkcję dyrektora zarządzającego, przy wsparciu zewnętrznych ekspertów w zakresie rekrutacji.

Tod Lickerman dołączył do Rady w 2019 roku. Posiada rozległe doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych, na którym działa już ponad 35 lat. Poprzednio pełnił funkcję Globalnego Prezesa oraz Dyrektora Zarządzającego na Ameryki w firmie Cushman & Wakefield. Wcześniej piastował stanowisko Globalnego Dyrektora Zarządzającego spółki DTZ, która pod jego kierownictwem stała się ponownie spółką prywatną i dokonała przejęcia Cassidy Turley i Cushman & Wakefield. Pomógł w przejęciu i zintegrowaniu łącznie 20 spółek oraz uczynieniu z firmy Cushman & Wakefield globalnej spółki centralnej, osiągającej ponad 7 mld dolarów przychodów. We wcześniejszych latach swojej kariery pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Corporate Solutions Americas należącej do JLL, gdzie kierował kilkoma wydziałami: zarządzania lokalizacjami w branży opieki zdrowotnej, energetycznej oraz na rynku europejskim.

- Cieszymy się, że lider pokroju Toda obejmie obowiązki Dyrektora Zarządzającego i poprowadzi naszą firmę - powiedział Gary Gregg, przewodniczący Rady - Członkowie Rady są pewni, że rozległa wiedza i znajomość branży Toda pomoże nam jeszcze wzmocnić naszą silną pozycję na rynku. W imieniu Rady pragnę podziękować Jimowi za jego liczne zasługi dla firmy w okresie ostatnich pięciu lat, kiedy pełnił funkcję dyrektora zarządzającego.

- Jestem zaszczycony, że mogę objąć rolę p.o. Dyrektora Zarządzającego i stanąć na czele firmy Cresa. Bardzo ją podziwiam i widzę, jak bardzo wyróżnia się na tle innych przedstawicieli branży powiedział Tod Lickerman - Cresa reprezentuje interesy najemców z zaangażowaniem i w sposób pozbawiony ryzyka konfliktu. Jest to prywatna spółka pozostająca w rękach czołowych specjalistów – fakt, że kontrolę nad firmą sprawuje zespół niezależnych ekspertów, którzy nie muszą odpowiadać przed zewnętrznymi udziałowcami, jest jej ogromną zaletą. Obłożenie biur, działania w obszarze logistyki oraz strategie w zakresie lokalizacji przemysłowych stale się zmieniają, aby dostosować się do aktualnego otoczenia biznesowego – jeszcze nigdy tak bardzo nie było konieczne przyjęcie podejścia strategicznego. Będziemy nadali wykorzystywali szanse na rozwijanie naszej obecności w branży poprzez dokonywanie przejęć na kluczowych rynkach i w kluczowych sektorach usług, a także pozyskiwanie najbardziej utalentowanych pracowników. Zespół firmy to najzdolniejsi specjaliści w branży, którzy mogą osiągać coraz lepsze wyniki na rynku najemcy, który dziś obserwujemy.

- Jestem dumny z tego, jak skutecznie udało nam się zwiększyć widoczność i konkurencyjność firmy Cresa na globalnym rynku doradców w branży nieruchomości - mówi Jim Underhill - Ostatnie zmiany na najwyższych stanowiskach pomogły stworzyć solidne podstawy pod utrzymanie trendu zwyżkowego. Kierowanie firmą Cresa było dla mnie wielką przyjemnością i jestem przekonany, że będę świadkiem dalszych sukcesów tej niezwykłej organizacji.