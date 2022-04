Zmiany na szczycie Pepco

Pepco Group, właściciel marek PEPCO i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii, informuje, iż Rada Dyrektorów powołała Trevora Mastersa na stanowisko dyrektora generalnego (CEO), ze skutkiem natychmiastowym.

Decyzja została podjęta po przeprowadzeniu przez Radę Dyrektorów, przy wsparciu firmy zewnętrznej, procesu poszukiwań kandydatów na stanowisko CEO.

Rada doszła do wniosku, że Trevor jest doskonałym kandydatem do objęcia tego stanowiska.

Jak zapewnia Rada, Trevor odegrał kluczową rolę w trwałym sukcesie grupy. Od momentu, w którym do niej dołączył w listopadzie 2019 r., zarządzał największą i najszybciej rozwijającą się częścią biznesu grupy - PEPCO. Ma 40-letnie doświadczenie w sektorze detalicznym, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na arenie międzynarodowej, oraz znaczną wiedzę dotyczącą zarządzania, nabytą podczas pełnienia przez siedem lat funkcji dyrektora generalnego Tesco International oraz różnych ról operacyjnych w ramach Tesco w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z komunikatem z 5 stycznia 2022 roku Trevor obecnie już pełni obowiązki tymczasowego dyrektora generalnego Grupy Pepco. Rada Dyrektorów zaproponuje powołanie Trevora na członka Rady na najbliższym walnym zgromadzeniu Grupy Pepco.

Jednocześnie, Nick Wharton poinformował Radę o swoim zamiarze ustąpienia ze stanowiska Dyrektora Finansowego Grupy Pepco z końcem kwietnia, w związku problemami zdrowotnymi, o których spółka informowała w listopadzie 2021 roku. Nick dołączył do Grupy Pepco jako Dyrektor Finansowy w 2018 roku i odegrał kluczową rolę we wprowadzeniu spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w maju 2021 roku. Do końca roku obrotowego pozostanie on doradcą Rady Dyrektorów. W wyniku decyzji Nicka, Rada powołała Mata Ankersa na stanowisko tymczasowego dyrektora finansowego grupy oraz rozpoczęła wewnętrzny i zewnętrzy proces poszukiwania kandydata na nowego dyrektora finansowego. Mat pełnił obowiązki tymczasowego dyrektora finansowego podczas choroby Nicka w 2021 roku.

- To dla mnie zaszczyt, objąć stanowisko dyrektora generalnego Grupy Pepco. Mamy jasną strategię i ambitny plan rozwoju, który z powodzeniem realizujemy. Nasza działalność polega na dostarczaniu, każdego dnia, naszym klientom doskonałej wartości i szerokich możliwości wyboru. Cieszę się na dalszą współpracę z naszymi utalentowanymi kolegami z całej firmy i zapewniam, że nadal będziemy jak najlepiej spełnić oczekiwania zarówno klientów, jak i akcjonariuszy - mówi Trevor Masters, dyrektor generalny.

- Rada jednomyślnie zdecydowała, iż Trevor jest wyróżniającym się kandydatem na stanowisko dyrektora generalnego i z przyjemnością dzisiaj to potwierdzamy. Przez trzy lata obecności w grupie, Trevor wykazał się wyjątkowymi zdolnościami przywódczymi w stymulowaniu wzrostu działalności Pepco, otwieraniu sklepów na rynkach, gdzie nasza pozycja jest już ugruntowana oraz tych nowych, strategicznie ważnych w Europie Zachodniej - dodaje Richard Burrows, Przewodniczący Rady Dyrektorów Grupy Pepco.

- Bardzo żałuję, że mój stan zdrowia zmusza mnie do ustąpienia z mojej roli w Pepco. To wspaniała firma. Jest liderem na wielu rynkach w całej Europie, na których prowadzi działalność, zapewniając swoim klientom dużą satysfakcję z zakupów i wybór, a swoim akcjonariuszom doskonałe zwroty z inwestycji. Jestem bardzo dumny z roli jaką przyszło mi odegrać w rozwoju Grupy i jej niezwykle udanej oferty publicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz późniejszego wejścia do indeksu WIG20. Całemu zespołowi życzę powodzenia w przyszłości - mówi Nick Wharton, dyrektor finansowy.