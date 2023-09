Nadeszły zmiany na stanowisku hotel managera w prestiżowym krakowskim hotelu Stradom House 12-14 Autograph Collection. Na czele hotelu stanęła Izabela Lis-Ozimek.

Izabela Lis Ozimek została nowym hotel managerem 5-gwiazdkowego hotelu Stradom House Autograph Collection w Krakowie.

Zastąpiła na tym stanowisku Lionela Vallę.

Z hotelarstwem związana jest od 17 lat. Doświadczenie zdobywała zarówno w Polsce, jak i za granicą. Karierę zawodową rozpoczęła w hotelu Hanbury Manor Marriott Hotel & Country Club pod Londynem w dziale F&B. Przez 15 lat, począwszy od 2006 roku, była związana z Sheraton Grand Kraków, osiągając kolejno stanowiska kierownicze. W tym czasie była również uczestniczką programu Task Force w Hotelu Sheraton Prague Charles Square. W 2022 roku dołączyła do zespołu otwierającego Hotel Stradom House Autograph Collection, obejmując stanowisko House Managera, a od sierpnia 2023 roku pełni funkcję Hotel Managera.

- To dla mnie ogromny zaszczyt móc stanąć na czele tak wspaniałego i profesjonalnego zespołu, jakim dysponuje Stradom House. Z przyjemnością podejmuję się nowego wyzwania i cieszę się, że będę mogła tworzyć wyjątkowe miejsce, które oferuje gościom nie tylko luksus na miarę pięciogwiazdkowego hotelu, ale również swobodę, o którą trudno gdzie indziej. Stradom House to więcej niż hotel. To przestrzeń do wymiany doświadczeń, emocji i myśli, dająca gościom możliwość swobodnego udziału w wydarzeniach kulturalnych, oferująca wyjątkowe doznania w restauracji, relaks w przestrzeniach klubu czy centrum spa. To także odpowiedź na wyszukane potrzeby event managerów. Jednym słowem Stradom House to nowa definicja krakowskiego lifestyle’u - mówi Izabela Lis-Ozimek.

Stradom House Autograph Collection to luksusowy hotel w sercu Krakowa, którego otwarcie nastąpiło w kwietniu 2023 roku. To wyjątkowy obiekt, łączący wyrafinowany design, wielowiekową historię i światowe trendy w postrzeganiu gościnności. Spektakularny, zabytkowy budynek, którego dzieje sięgają Średniowiecza, odkrywa przed gośćmi oraz mieszkańcami Krakowa unikalne przestrzenie. Miejsce zostało poddane starannej renowacji, wydobywając przepiękne, nadające mu niepowtarzalny charakter freski i liczne elementy historyczne.

Właścicielem i zarządzającym hotelem jest grupa Angel Poland, w oparciu o umowę z międzynarodową siecią hotelarską Marriott.

